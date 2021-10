Die Anzahl der Raucher ließe sich noch senken, sagen Forscher. In anderen Ländern gibt es höhere Preise, Einheitsschachteln ohne Logo und neuerdings auch Pläne für Rauchverbote in der Außengastronomie.

Rauchverbote in Gaststätten, das sorgte 2007 noch für einen Aufschrei. Heute sind sie – mit unterschiedlicher Strenge je nach Bundesland – deutschlandweit umgesetzt und auch weitgehend akzeptiert. Was wäre aber, wenn man nicht einmal mehr im Biergarten rauchen dürfte? Andernorts gibt es dazu schon Initiativen.

Mehrere englische Städte planen, das Rauchen zunehmend aus der Außengastronomie zu verbannen, darunter Manchester und Newcastle. Lizenzen für erweiterte Sitzflächen auf Bürgersteigen wurden dort nur unter der Auflage „rauchfrei“ vergeben, wie der „Guardian“ berichtete. Die Grafschaft Oxfordshire kündigte kürzlich an, schon bis 2025 komplett rauchfrei werden zu wollen. Auch Neuseeland will laut „Guardian“ bis 2025 rauchfrei sein. Die neuseeländische Regierung setzt unter anderem auf ein Verkaufsverbot an alle, die nach 2004 geboren sind.

28 Prozent erwachsene Raucher in Deutschland

In Deutschland liegt der Anteil rauchender Erwachsener laut Bundesregierung derzeit bei etwa 28 Prozent, Tendenz sinkend. Auch der Anteil rauchender Jugendlicher hat sich demnach innerhalb der vergangenen 10 bis 15 Jahre um zwei Drittel verringert. Allerdings steige der Konsum von E-Zigaretten insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

Aus der Sicht einer Gruppe von Forschern um das Deutsche Krebsforschungszentrum und die Krebshilfe kann der Anteil rauchender Erwachsener und Jugendlicher mit entschlossenem Handeln der Politik auf 5 beziehungsweise 2 Prozent gedrückt werden. In einem Strategiepapier fordern sie eine radikale Erhöhung der Tabaksteuer, um die Preise für Tabak pro Jahr um mindestens 10 Prozent zu steigern. Die Bundesregierung plant für 2022 bis 2026 nur Anhebungen von jährlich etwa 2,5 Prozent. Weiter fordert die Gruppe ein komplettes Verbot von Tabakwerbung. Das bedeute auch standardisierte Verpackungen, bei denen der Markenname nur in einer Standardschrift erscheinen dürfe. In Australien werden Schachteln heute schon in Einheitsfarbe verkauft, ohne Logo, dafür mit Horrorbildern etwa von Geschwüren. Der Leiter des Kieler Instituts für Therapie- und Gesundheitsforschung, Reiner Hanewinkel, plädiert außerdem für ein Rauchverbot an Bushaltestellen.