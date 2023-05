Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Verneigung der Bundespolitik und der Staatsspitze zum Abschluss des Afghanistaneinsatzes ist keine Kriegsverherrlichung.

Auch wenn es längst nicht der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr war – im Krieg in Afghanistan ist vielen Deutschen erst wieder bewusst geworden, was es heißt, Söhne und Töchter in Kampfeinsätze