Der Waffenhersteller Heckler und Koch muss über drei Millionen Euro an die Staatskasse abführen, weil Mitarbeiter illegal Tausende Maschinengewehre an Mexiko lieferten. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag entschieden und damit eine Rechtsprechung in Gang gesetzt, die abschreckende Wirkung für Unternehmen entfalten dürfte.

Die Spitze des Unternehmens war nicht an der erschlichenen Ausfuhrgenehmigung beteiligt. Aber selbst wenn das obere Management gutgläubig war, muss es den gesamten Erlös aus dem Geschäft