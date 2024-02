Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Europäische Autofahrer sollen hohe britische Strafzettel bezahlen. Doch die Daten wurden von einer Inkassofirma unrechtmäßig beschafft.

Wer mit dem Auto im Ausland unterwegs ist, sollte sich an die jeweiligen Verkehrsregeln halten. So weit, so selbstverständlich. Konnte man früher allerdings hoffen, ungeschoren davonzukommen,