Fünf Jahre ist es her, da haben RHEINPFALZ-Leser für Alexej Casanow gesammelt, der im ostukrainischen Charkiw lebt und unter der Glasknochenkrankheit leidet. Nachdem über ihn berichtet worden war, kamen rund 3000 Euro an Spenden zusammen. Damit konnte er neben einem Rollstuhl auch eine Therapie bezahlen. Am Montag wandte sich Casanow an die Leser:

„Ihr habt mir Jahre des Lebens geschenkt“, schreibt er. „Aber jetzt ist der Krieg da. Vor fünf Tagen haben mich um 5.07 Uhr feindliche Raketen geweckt, die auf meine Stadt gefallen sind. Ich wollte deshalb die Zeit nutzen, mich noch einmal bei allen dafür bedanken, was Sie für mich getan haben, denn ich weiß nicht, was kommen wird. Inzwischen weiß ich nicht mehr, welches Datum wir haben, nur dass es Tag 1, Tag 2, Tag 3, 4, 5 des Krieges ist.“ Wenn alles irgendwann einmal vorbei sei, „weiß ich nicht, wie wir weiterleben werden“. Es werde wohl alles ganz anders werden. Vieles werde zerstört sein. So wie das Nachbarhaus, das in der Nacht zu Montag einen Treffer abbekommen hat.

Er kann die Therapie nicht fortsetzen

Seine Therapie kann er derzeit nicht fortführen, denn zum Krankenhaus kommt er nicht mehr hin. Die Straßen sind zu unsicher. „Schade, dass ich keine Waffe habe, um meine Wohnung zu schützen“, fügt er hinzu. Und versichert: „Ich schieße gut und genau!“

Seine Nachricht, die er am Montag über Facebook Messenger schickte, endet dann doch ziemlich versöhnlich und hoffnungsvoll: „Ich glaube, alles wird gut. #NO WAR!“