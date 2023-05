Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag ist der sogenannte Ibiza-Untersuchungsausschuss vorzeitig und ohne Abschluss zu Ende gegangen. Aber die Erkenntnisse könnten für Österreich heilsam sein: Was bleibt, sind ein beschädigter Rechtsstaat und starke Zweifel an der Regierungsfähigkeit von Bundeskanzler Sebastian Kurz.

So aberwitzig es klingt: Heinz-Christian Strache hätte sich einen Orden um die Verdienste der Republik verdient. Ohne den ehemaligen Parteichef der rechten FPÖ, der 2017 in einer Ferienvilla