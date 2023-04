Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aktivisten in Berlin wollen bis zum Äußersten gehen. Sie haben den Kanzlerkandidaten ein Ultimatum gesetzt und wollen erreichen, dass mehr beim Klimaschutz passiert. Das ist aber keine gute Idee.

Seit dem 30. August hungern sie in Blickweite des Reichstagsgebäudes in Berlin: eine Gruppe junger Klimaschützer, die so die deutsche Politik zwingen will, das Thema radikal ernster zu nehmen.