Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der bayerischen Landesregierung knirscht es vernehmlich: CSU-Regierungschef Markus Söder „sorgt“ sich um seinen Vize Hubert Aiwanger von den Freien Wählern wegen dessen Einlassungen zum Impfen. Aiwanger aber weiß, was er sagt.

Hubert Aiwanger ist gelernter Bauer, studierter Bauer sogar; der hört das Gras wachsen. Jagen geht er auch gerne. Das schult den feinen Instinkt für alles, was so in der Luft liegt.