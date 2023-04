Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Münchener Agrarforscher Senthold Asseng hat untersucht, ab wann es für Mensch, Tier und Pflanzen zu heiß wird. Im Gespräch mit Wolfgang Blatz erklärt er, was der Klimawandel mit sich bringt – nicht nur in Asien oder Afrika, sondern auch am Oberrhein.

Herr Professor Asseng, vor Kurzem haben Temperaturen von fast 50 Grad Celsius in Nordindien für Schlagzeilen gesorgt. Dass vor einem Jahr eine Hitzewelle in Kanada und an der US-Westküste für ähnliche Temperaturen sorgte, ist fast schon wieder vergessen. Wann wird es eigentlich zu heiß?

Die