Australien leidet immens unter dem Klimawandel. Ex-Premier Scott Morrison stand wegen seines zögerlichen Vorgehens heftig in der Kritik. Sein Nachfolger Anthony Albanese will es besser machen – per Gesetz. Aber es gibt Bedenken.

Australien bekam in den vergangenen Jahren den Klimawandel stark zu spüren: 2019/20 verwüsteten verheerende Buschfeuer den Osten des Landes. Anfang dieses Jahres erlebte das Great Barrier Reef die