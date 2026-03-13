Mit den bisher heftigsten Angriffen seit ihrem Einstieg in den Irankrieg hat die Hisbollah Israel beschossen. Israel reagierte mit schweren Luftschlägen auf Beirut.

Unter den Schuhen von Hagar Kfir knirscht Glas. In der Mitte des Wohnzimmers ihrer Großmutter im Dorf Haniel in Zentralisrael steht ein Sessel zwischen Fensterrahmen, die die Wucht der Explosion durch den Raum geschleudert hat. Eine Rakete der libanesischen Hisbollah traf das Haus in der Nacht auf Donnerstag bei den bisher heftigsten Angriffen seit die Miliz zehn Tage zuvor aufseiten Teherans in den Irankrieg eingestiegen ist.

„Die Explosion hat den Boden beben lassen“, sagt die 33-Jährige, die rund 150 Meter entfernt wohnt. Kurz darauf liefen sie zum Haus der Großmutter, in dem lediglich der kleine Schutzraum unversehrt blieb. Die 86-Jährige und ihre Pflegerin überlebten darin unverletzt.

In der Nacht lösten Raketen und Drohnensalven aus dem Iran und seitens der Hisbollah in weiten Teilen Israels Luftalarm aus. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten, die Angriffe seien erstmals mit der libanesischen Miliz koordiniert worden. Dem israelischen Militär zufolge feuerte die Hisbollah mehr als 200 Raketen und 20 Drohnen bis weit nach Israel. Der Großteil wurde abgefangen, zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Dilemma auf beiden Seiten

Kurz darauf trafen die heftigsten israelischen Luftschläge seit Kriegsbeginn die südlichen Vorstädte von Beirut. Auf Videos waren Straßenzüge voller Rauch, eingestürzte Häuser und Brände zu sehen. Bei einem Angriff auf eine Küstenpromenade Beiruts, auf der seit Tagen viele aus dem Süden vertriebene Familien auf offener Straße schlafen, starben laut libanesischem Gesundheitsministerium mindestens sieben Menschen.

Trotz der israelischen Angriffe seit zweieinhalb Jahren ist die Schiitenmiliz weiterhin zu koordinierten Angriffen auf Israel in der Lage, obwohl der Großteil ihrer Führungsriege getötet wurde. In israelischen Verteidigungskreisen wird angenommen, dass rund 80 Prozent des Hisbollah Arsenals zerstört sind. Weiterhin soll sie aber über mehr als 200 Raketen und 20 Drohnen verfügen.

„Entgegen ihrer jüngsten Rhetorik konnte die Gruppe offensive Kapazitäten erhalten oder wieder aufbauen“, sagt Heiko Wimmen von der International Crisis Group in Beirut. Auch Israels Führung steht vor einem Dilemma. Zweieinhalb Jahre militärische Härte haben die Hisbollah nicht besiegt. Nun operieren israelische Soldaten im weiträumig zur Sperrzone erklärten Gebiet südlich des Litani-Flusses.

Gefährliches Spiel für die Hisbollah

Beobachter sehen die Verlegung einer weiteren Brigade aus dem Gazastreifen nach Norden als Zeichen für eine mögliche größere Bodenoffensive Israels. Offen ist jedoch, was Israel damit erreichen will. Eine erneute dauerhafte Militärbesatzung wie zwischen 1982 und 2000 halten Experten für unwahrscheinlich. „Vorstellbar wäre eine Art gestaffelter Besatzung, bei der ein schmaler Grenzstreifen besetzt und ein größeres Gebiet aus der Luft kontrolliert und zur Sicherheitszone erklärt wird“, sagt Wimmen.

Politisch ist es für die proiranische Miliz ein gefährliches Spiel. Rund 800.000 Menschen wurden im Libanon seit Kriegsbeginn vertrieben, mehr als 600 getötet. Unter den kriegsmüden Libanesen hat die Hisbollah bereits mit der Beteiligung an dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den folgenden israelischen Angriffen im ganzen Land viel Unmut auf sich gezogen. „Die interessante Frage ist: Wie nehmen die Schiiten den neuen Krieg, die Vertreibung und die Zerstörung auf, die sie am härtesten treffen“, sagt Wimmen. „Da gibt es viel Unmut.“