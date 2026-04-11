Die pannenfreie Mission von Artemis 2 war mehr als eine technische Meisterleistung – sie spiegelt die menschliche Ursehnsucht, Unbekanntes zu erforschen.

Weil er da ist. Das antwortete George Mallory auf die Frage, warum er unbedingt den Mount Everest erklimmen wollte. Der britische Bergsteiger lebte seinen Traum und fand dabei den Tod. Aber Herausforderungen zu suchen, Unbekanntes zu erforschen, das ist seit jeher eine Ursehnsucht von Menschen.

Auch der Mond ist da. Hell am Himmel leuchtet er Verliebten heimwärts, inspiriert Maler zu romantischen Bildern, bewegt Meere durch Ebbe und Flut. Doch als die Menschheit vor 60 Jahren zu ihrem kosmischen Nachbarn aufbrach, ging es um Prestige statt um Poesie. Die USA wollte den Systemrivalen Sowjetunion schlagen, die den ersten Menschen ins All gebracht hatte. Der Antrieb war höchst irdisch.

Raumfahrt geriet in die Defensive

Logisch also, dass die Raumfahrt Vorwürfen ausgesetzt war. Das Apollo-Mondprogramm kostete nach heutiger Kaufkraft rund 190 Milliarden US-Dollar. Was hätte man mit dem vielen Geld auf der Erde Sinnvolles tun können! Kliniken bauen, Hungrige ernähren, Kindern in zeitgemäßen Schulen eine gute Zukunft ermöglichen, meinten die Kritiker. Und nicht Geld verpulvern, damit einige Menschen – weiße Männer natürlich – in klobigen Anzügen um Krater hüpfen. Houston, we have a problem.

Raumfahrt geriet in die Defensive. Ihre spirituelle Dimension wurde ignoriert, die Industrie stellte lieber den wissenschaftlichen Ertrag ins Schaufenster. Präsentierte stolz ihre Wettersatelliten, die Stürme und Springfluten präzise ankündigen. Pries nützliche Dinge an wie Teflonpfannen, Akkuschrauber und Gleitsichtbrillen, die im All getestet worden waren und den All-Tag am Boden leichter machen. Dumm nur, dass in der Schwerelosigkeit gezüchtete Bohnen und Trainingsprogramme gegen Muskelschwund es selten in die Schlagzeilen schaffen oder Klicks im Internet generieren.

»Earthrise« war eine frühe Ikone der Öko-Bewegung Foto: dpa

Der Traum vom Fliegen wurde nach Hollywood zu Captain Kirk outgesourct. Mehr als ein halbes Jahrhundert, von Dezember 1972 bis April 2026, machten die Erdlinge einen großen Bogen um den Mond. Dabei hatten sie doch Momente erlebt, in denen sie staunend zuhörten und zuschauten.

Wie bei Apollo 8, der allerersten Mondumrundung. Als Frank Borman an Weihnachten 1968 vor der öden Oberfläche des Erdtrabanten dem Fernsehpublikum aus der Schöpfungsgeschichte vorlas: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Als Bill Anders das Foto „Earthrise“ schoss, eine frühe Ikone der Öko-Bewegung. Die blaue Erde, die über dem grauen Mondhorizont aufgeht und uns mahnt, auf unser zerbrechliches buntes „Raumschiff“ im kalten Kosmos gut aufzupassen.

Nur das Klo war kurz kaputt

Solche Momente des Innehaltens verleihen der Raumfahrt ihre tiefere Bedeutung. Die pannenfreie (nur das Klo war kurz kaputt) kosmische Reise von Artemis 2 war daher nicht nur eine technische Meisterleistung. Zum Mond kommt man mit Team-Spirit. Deutsche Ingenieure in Bremen haben den Serviceteil der Orion-Kapsel gebaut, ein Kanadier war an Bord, und endlich flog auch eine Frau zum Mond.

Die Menschheit vermag so viel mehr als der vulgäre Schreihals im Weißen Haus begreift; würde sie sich nicht die Schädel einschlagen, könnte sie Großes erreichen. Wenn wir uns gestatten zu träumen, sogar den Mars. Weil er da ist.