Die westliche Unterstützung für die Ukraine nutzt der Propaganda Moskau. Und dennoch dürfen die USA und ihre Partner nicht nachlassen.

Wer ist schuld am Krieg in der Ukraine? 70 Prozent der Russen sagen: Amerika und die Nato. Nur 17 Prozent, so Zahlen des Moskauer Lewada-Zentrums, machen die Ukraine dafür verantwortlich.

Die Waffenhilfe der USA und ihrer Alliierten, darunter Deutschland,