Bund und Land helfen wie versprochen: Für Ludwigshafen ist das eine gute Nachricht – aber kein Grund für überschwänglichen Jubel.

Das marode Hochstraßensystem ist so komplex wie die Finanzierung ihrer Modernisierung. Schon jahrelang wird darum gerungen. Zunächst ging’s nur um die beschädigte Nordtrasse. Das war bereits 2010. Damals war von 70 Millionen Euro die Rede. Von Jahr zu Jahr stiegen die Kostenprognosen. Der Verkehr darauf lief eingeschränkt weiter. Im August 2019 zeigte dann die Südtrasse plötzlich Risse. Die Prioritäten änderten sich. Die „Pilzhochstraße“ musste zuerst abgerissen werden. Beide Projekte wurden fortan im Paket verhandelt. Obwohl beide Trassen in Trägerschaft der Stadt liegen, wurde aus Berlin und Mainz Unterstützung signalisiert – allerdings nur mündlich. Jetzt ist die Millionenspritze amtlich. Gut so.Der Haken dabei: Die Fördersumme von Bund und Land bezieht sich fix auf den (längst überholten) Antrag der Stadt, der förderfähige Kosten von 595 Millionen auflistet – 85 Prozent davon wären 505. Bewilligt wurden aber nur 473,5. Die erste Kröte.

Die zweite ist noch viel größer. Wegen rasanter Baukostensteigerungen schätzt die Stadt die Gesamtkosten inzwischen auf weit über eine Milliarde Euro. Minister Wissing betonte zwar stets, dass eine dynamische Förderung tabu ist, also Kostensteigerungen nicht berücksichtigt werden können. Doch das trifft die massiv verschuldete Stadt ins Mark: Denn mindestens die Hälfte der Gesamtkosten – etwa eine halbe Milliarde Euro – bleibt so an ihr hängen. Das klingt dann doch eher nach Mogelpackung als nach einem Durchbruch.