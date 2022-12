Längst haben Finanzinvestoren aus aller Welt den deutschen Gesundheitsmarkt entdeckt. Auch ganz normale Arztpraxen werden aufgekauft. Zu viel Ökonomie, zu wenig Medizin? Ärzteverbände und Politiker reagieren alarmiert.

Die Nachricht am ersten Weihnachtsfeiertag kam unvermittelt daher: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte, er wolle künftig den Kauf von Arztpraxen durch Finanzinvestoren verhindern (die RHEINPFALZ informierte am 27. Dezember). „Ich schiebe einen Riegel davor, dass Investoren mit absoluter Profitgier Arztpraxen aufkaufen“, sagte Lauterbach der „Bild am Sonntag“. Später schob er auf Twitter nach: „Profitorientierte Ketten von Arztpraxen feiern wahrscheinlich ihr letztes schönes Weihnachten.“ Letztes schönes Weihnachten? Was steckt hinter Lauterbachs Vorstoß? In Fachkreisen ist es schon lange ein Thema: Weitgehend unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit fassen Finanzinvestoren zunehmend Fuß in der ambulanten Gesundheitsversorgung. Dazu gründen sie unter anderem Medizinische Versorgungszentren (MVZ). Dabei kaufen sie oft Kassenarztsitze.

Laut Bundesgesundheitsministerium sind Medizinische Versorgungszentren eigenständige Leistungserbringer, in denen mehrere ambulant tätige Ärzte unter einem Dach zusammenarbeiten. Im Gegensatz zu den klassischen Formen wie etwa die Einzelpraxis, bei denen der Praxisinhaber die ärztliche Tätigkeit in der Regel persönlich ausübt, zeichneten sich MVZ durch eine organisatorische Trennung der Inhaberschaft von der ärztlichen Behandlungstätigkeit aus.

Anwälte bieten Dienste an

Im Netz sind viele Dienstleister zu finden, die sich für Finanzinvestoren und Ärzte gleichermaßen anbieten: „Insbesondere bei der Frage der Praxisnachfolge werden Veräußerungen mit Investorenbeteiligung immer bedeutender neben den klassischen Nachfolgelösungen kleinerer Arztpraxen“, schreibt beispielsweise die Anwaltskanzlei KWM Law. Bei der Münchener Mediorbis GmbH heißt es: „Investoren sind oft bereit und in der Lage, höhere Kaufpreise zu zahlen als niederlassungswillige Ärzte.“

Viel höhere Kaufpreise

Die Bundesärztekammer warnte schon 2020: „Für einige medizinische Fachbereiche (…) beispielsweise im Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein ist die Entwicklung oligopolartiger Strukturen zu verzeichnen, die für junge (…) Ärzte die Übernahme eines einzelnen Kassenarztsitzes kaum noch erschwinglich oder ökonomisch sinnvoll erscheinen lassen.“ Oligopol ist laut Duden eine Form des Monopols, bei der der Markt von einigen wenigen Großunternehmern beherrscht wird.

Wie viele Arztpraxen in Deutschland bereits von Finanzinvestoren aufgekauft wurden und wie viele MVZ im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften sind, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage am Dienstag beantwortete das Bundesgesundheitsministerium ebenso wenig wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium.

Im März 2020 hat sich der Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages in einer Anhörung schon einmal mit dem Thema befasst. Zwar gab es auch damals nur wenig belastbare Zahlen. Aber laut Bundesärztekammer befanden sich 2018 etwa 420 von insgesamt rund 2500 MVZ in der Hand von Finanzinvestoren. „Überwiegend sind kapitalkräftige, fondsbasierte Private-Equity-Gesellschaften aus den europäischen Nachbarländern und aus den Vereinigten Staaten aktiv“, hieß es in einer Stellungnahme des Ärzteverbandes für die Parlamentarier. 50 Private-Equity-Gesellschaften hätten in Gesundheitseinrichtungen investiert. Die Investoren hätten von Beginn an eine Exitstrategie, die einen Verkauf mit möglichst hohem Gewinn nach rund fünf bis sieben Jahren vorsieht.

Aus Sicht der Bundesärztekammer bestünde „aufgrund der vorwiegend renditeorientierten Motivation von Private-Equity-Gesellschaften (…) die Gefahr, dass medizinische Entscheidungen mehr und mehr zugunsten einer renditeorientierten Leistungserbringung beeinflusst werden“. Zu befürchten sei ferner eine Konzentration von Anbietern in Ballungsräumen.

Grau: Hinweis auf Praxisschild

Ähnlich das Bild bei den Zahnärzten. 2020 sind laut Ärztekammer 23 Prozent oder 169 von 738 der zahnärztlichen MVZ in der Hand von Investoren. Dazu erklärte der Präsident der Bundeszahnärztekammer, Christoph Benz: „Fonds aus aller Welt haben den deutschen ,Medizinmarkt’ als Renditeobjekt entdeckt und haben ihre zahnmedizinischen Investoren-MVZ zu mehr als 80 Prozent in den kaufkräftigen Großstädten gegründet. Zur Versorgung in unterversorgten ländlichen Bereichen oder von vulnerablen Gruppen tragen sie mangels ausreichender Renditeerwartung kaum etwas bei.“

Ähnlich wie Lauterbach sorgt den vorderpfälzischen Grünen-Bundestagsabgeordneten Armin Grau die Entwicklung. Grau war bis März 2022 Chefarzt im Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Er sagt: „Insbesondere ist es wichtig, für Transparenz zu sorgen, denn heute ist es oft gar nicht möglich herauszufinden, ob, und wenn ja, welchem Finanzinvestor eine Praxis gehört.“ Es sei deshalb sinnvoll, dass die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse auf dem Praxisschild oder bei der Internetpräsenz erkennbar seien. Außerdem sollten alle wichtigen Informationen in einem Register zusammenfließen.