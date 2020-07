Das hessische Innenministerium teilte am Freitag mit, der Direktor der Kriminaldirektion im Polizeipräsidium Frankfurt, Hanspeter Mener, soll die Ermittlungen in Sachen „NSU 2.0“-Mails federführend übernehmen.

Die hessische Linken-Fraktionschefin Janine Wissler hatte in den vergangenen Monaten vier Drohschreiben mit dem Absender „NSU 2.0“ erhalten.

Die Abkürzung NSU steht für den „Nationalsozialistischen Untergrund“, der zwischen 2000 und 2007 zehn Morde verübt hatte. Auch bei der Linken-Bundestagsabgeordneten Martina Renner und der Linken-Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus, Anne Helm, seien solche Schreiben eingegangen, berichtete die „tageszeitung“. Die Schreiben enthielten demnach persönliche, öffentlich nicht bekannte Informationen. So war es Medienberichten zufolge auch bei Wissler gewesen. Möglicherweise wurden die Daten von einem Polizeicomputer abgefragt.

Ermittlungen mit höchster Priorität

„Der Sonderermittler wird die bisherigen Ermittlungen zu den Drohmails sehr genau analysieren und mit einem neuen Blick auch neue Ermittlungsansätze einbringen“, erklärte der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU). Ziel sei es, den oder die Täter aus der Anonymität zu holen. „Diese Ermittlungen haben höchste Priorität und werden mit allem Nachdruck geführt“, erklärte Beuth. Er bezeichnete Mener als „erfahrenen und führungsstarken Kripo-Mann“.

Der hessische Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Andreas Grün, schließt ein rechtes Netzwerk bei der Polizei im Land aus. „Wir haben das Ohr am Puls bei den Kollegen“, sagte Grün. Es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass es ein landübergreifendes rechtes Netzwerk bei der Polizei in Hessen gibt.

Chef der Polizeigewerkschaft fassungslos

Die erneuten Drohschreiben mit der Unterschrift „NSU 2.0“ seien in hohem Maße beklagenswert. „Das ärgert uns, das macht uns wütend und zornig.“ Diese Vorfälle würden einen sehr dunklen Schatten auf die gesamte Polizei in Hessen werfen. Der Landeschef der Polizeigewerkschaft zeigte sich jedoch fassungslos darüber, dass die Vernehmung eines Polizisten, von dessen Dienstcomputer die persönlichen Daten der Linken-Politikerin Janine Wissler abgefragt wurden, nicht vom hessischen Landeskriminalamt (LKA) an das Innenministerium gemeldet worden ist.

Innenminister Beuth hatte wegen dieses Vorgangs schwere Vorwürfe an das LKA gerichtet. Beuth erfuhr nach eigenen Angaben erst am Mittwoch von der Abfrage von Wisslers privaten Daten von einem Polizeicomputer in Wiesbaden.