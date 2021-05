Die EU bricht nicht auseinander. Aber nicht zuletzt die Bundesrepublik wird zur Rettung wegen der Corona-Krise hohe finanzielle Lasten schultern müssen.

Trotz handfester Auseinandersetzungen um Milliarden Euro fällt das Europäische Haus im Zuge der Corona-Krise nicht zusammen. Allen Unkenrufen zum Trotz haken sich die Mitgliedstaaten gegenseitig unter. Sie machen viel Geld locker, damit auch finanzschwache Länder ihre Unternehmen und Bürger stützen können. Das ist keine Selbstverständlichkeit.

Die 27 Staaten scheinen verstanden zu haben: Sie sind eine Schicksalsgemeinschaft. Nur wenn auch der Nachbar die Katastrophe leidlich übersteht –sozial, wirtschaftlich, medizinisch –, wird es für alle eine gute Zukunft geben.

Berlin steht zu seiner Verantwortung

Klar ist inzwischen aber auch: Die sogenannten Corona-Bonds, wie sie die südlichen EU-Staaten gefordert haben und reiche Staaten wie Deutschland in die Haftung genommen hätten, sind vom Tisch. Gleichwohl will Bundeskanzlerin Angela Merkel finanziell Verantwortung übernehmen. Der Ausblick ist aus Sicht des Bundeshaushaltes beklemmend. Die Aber-Billionen-Beträge, die jetzt in der EU an Sofort-Hilfen für Unternehmen, Kurzarbeiter, klamme Mitgliedstaaten und später dann für den Wiederaufbau versprochen werden, müssen schließlich bezahlt werden. Die Lasten, die auf Deutschland dafür neben den nationalen Hilfspaketen zukommen, werden gewaltig sein.

Schon wird gefordert, dass die EU an sich doch Schulden machen könnte. Das wäre aber der falsche Weg. Im Gegensatz zu Bund, Ländern und mit Abstrichen auch Kommunen ist die EU die einzige staatliche Ebene, der das Schuldenmachen verboten ist. Dabei sollte es bleiben. Die EU erhebt schließlich (bisher) keine Steuern. So fehlt ihr die Möglichkeit, den Corona-Schuldenberg jemals wieder abzutragen.