Eine Reise in den Jemen, bei der der Autor lernt, dass es schon gefährlich ist, Al-Qaida überhaupt beim Namen zu nennen. Macht nichts. Nennen wir sie eben „Farmer“!

Das Thema ist dermaßen heikel, dass Peter (Name geändert) auf einem Geheimcode besteht. Hört jemand mit, auch wenn er mit Sicherheit kein Deutsch versteht, spricht Peter von den „Farmern“ in Jemens Abyan-Provinz und ihrer „Farmersvereinigung“. In Wahrheit heißt die Vereinigung „Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel“, kurz Aqap. Peter, der für eine Internationale Hilfsorganisation arbeitet, will den Männern, die überall Angst und Gewalt säen, morgen einen Besuch abstatten. Würde er das kundtun: Er würde für verrückt erklärt oder eingesperrt.

Unsere Abfahrt aus der Hafenstadt Aden setzt Peter auf den späten Nachmittag fest, damit wir in Abyan im Schutz der Dunkelheit ankommen. Für die Ausflüge in die berüchtigte Provinz hat er eigens ein unauffälliges Auto besorgt und schnallt sich auch nicht an. Das tut in der Provinz Abyan nämlich auch sonst niemand. Um bloß nicht aufzufallen, wickeln wir uns noch ein Tuch als Keffiyeh um den Kopf, Peter hat sich sogar in das landesübliche um die Hüfte geschlungene Tuch gehüllt, die Ma'awaz.

Zumindest eine der zahllosen Gefahren Abyans hat mit Erkanntwerden allerdings nichts zu tun. Dort regnet es nämlich gelegentlich Raketen vom Himmel: Die US-Air-Force hat die Region in den vergangenen zehn Jahren mit fast 300 Drohnenangriffen bedacht. Eigentlich gelten die Attentate prominenten Al-Qaida-Mitgliedern, doch viel zu oft kämen dabei auch Zivilisten ums Leben, erzählt man vor Ort, selbst Frauen und Kinder. Die ständige Luftbedrohung macht nervös: Immer wieder werden angebliche US-Spione „enttarnt“, die mit dem Tod zu rechnen haben.

Die schlimmste humanitäre Krise der Welt

Gewehre kann man nicht essen, und zur Medizin taugen sie auch nicht. Im Jemen tobt seit sechs Jahren ein Bürgerkrieg, der das ohnehin bitterarme Land laut den Vereinten Nationen in die schlimmste humanitäre Katastrophe gestürzt hat, die es derzeit auf der Welt gibt. Die Menschen brauchen dringend Hilfe.

Internationale Hilfsorganisationen arbeiten selten da, wo es schön und friedlich ist. Aber sogar in der Hochburg der Al-Qaida-Kämpfer Menschen helfen zu wollen, ist noch eine Nummer gefährlicher. Ein internationales Hilfswerk verließ das Gebiet kürzlich nach dem Überfall auf zwei seiner Fahrzeuge. Den Islamisten hatte nicht gepasst, dass die Organisation zu einem Trauma-Workshop sowohl Mädchen wie Jungen eingeladen hatte. „Das kannst du hier nicht machen“, kommentiert Peter.

Seitdem waren die Abyaner auch in Sachen Gesundheit auf sich selbst gestellt. Im Hospital von Mahfit im äußersten Nordosten der Provinz gibt es weder eine Entbindungsstation noch einen Operationssaal, selbst die wichtigsten Arzneien sind nur selten verfügbar. Ein Brand zerstörte dann auch noch die Generatoren der Klinik. Peter organisierte einen neuen Generator, und einmal im Monat versorgt seine Organisation das Hospital mit Medikamenten. Doch je regelmäßiger die Besuche in Abyan werden, desto höher wird das Risiko, den „Farmern“ zu missfallen. Zeit, den grimmigen Herren den Puls zu fühlen.

Mit Terroristen reden? Das weisen nicht nur Regierungen weit von sich – auch Hilfsorganisationen beschweigen das Thema lieber. So nennen wir in diesem Text, in dem so viele Namen verschwiegen werden, auch nicht den Namen der Organisation, für die Peter arbeitet. Nur ist es eben so: Mit regionalen Kriegsherren und mit Konfliktparteien müssen Hilfsorganisationen auskommen, wenn sie dort arbeiten wollen. Genau das versucht Peter.

Ein Fall für Tripple A. Peters Assistent – dessen Name hier ebenfalls besser ungenannt bleibt – spricht außer Arabisch auch fließend Englisch und pflegt seinen Chef sowohl mit den Gepflogenheiten seiner Heimat wie mit deren unzähligen politischen Akteuren vertraut zu machen. Ohne diesen Mann wäre Peter in den trügerischen Wirren des Bürgerkriegsstaats Jemen aufgeschmissen. Zufällig stammt Tripple A auch noch aus Abyan – und kann dort seine Verbindungen spielen lassen.

Medizinischer Rat für einen Terroristen

Tripple A schaffte es schon vor einigen Monaten, für Peter ein Treffen mit einem Führer der „Farmersvereinigung“ zu arrangieren. Peter erklärte ihm, dass seine Organisation sich auf niemandes Seite schlägt, dass sie von keiner Regierung Geld annimmt und dass sie einfach nur helfen will. Er machte seine Sache offenbar gut und wurde vom leitenden Mitglied der Terrorvereinigung noch zum Essen eingeladen. Dabei kam außer Gott und der Welt auch Persönliches zur Sprache: Der Al-Qaida-Mann zog irgendwann sein Elektrokardiogramm aus der Tasche und hielt es Peter unter die Nase. Der, ausgebildeter Rettungssanitäter, diagnostizierte eine Herzvergrößerung und riet dem Mann vor allem an zwei Orten zur Vorsicht: im Schlafzimmer und auf dem Klo. Damit war das Eis vollends gebrochen.

Der Aqap-Funktionär versprach, sich um die Zustimmung seiner Chefs zu Peters Plänen zu kümmern. Und deshalb kommen wir, unangeschnallt und mit Keffiyeh ums Haupt, an diesem Abend um neun im Schutz der Dunkelheit in einem Gehöft in der Provinz Abyan an.

Vor wenigen Jahren kontrollierte die von den Vereinten Nationen zur Terrorvereinigung erklärte Aqab ganze Landstriche im Jemen. Das tut sie heute nicht mehr. Doch in Abyan kann sie noch immer über Leben oder Tod entscheiden. Kürzlich brachten Aqap-Agenten einen Zahnarzt um, der sich an eingeschläferten Patientinnen vergangen haben soll. Ob das wirklich der Grund war, ist umstritten. Gut möglich, dass die Gotteskrieger den Dentisten in Wahrheit der Häresie oder Spionage bezichtigten.

Was Al-Qaida im Jemen verloren hat

Al-Qaidas Präsenz in Abyan geht auf das Ende der 1980er-Jahre zurück, als über 100.000 Mudschaheddine von ihrem erfolgreichen Einsatz gegen die Sowjetarmee aus Afghanistan in ihre Heimat zurückkehrten – neben 40 anderen muslimischen Ländern auch in den Jemen. Der Vater des Al-Qaida-Gründers Osama bin Laden stammt aus der östlich von Abyan gelegenen Hadramaut-Provinz. Die Rückkehr der mehreren Hundert Gotteskrieger löste Spannungen aus: Die radikalisierten Kämpfer betrachteten sich als Wärter des wahren Glaubens und Speerspitze des Heiligen Kriegs, den sie nach der UdSSR auch dem „verkommenen Westen“ erklärt hatten. Obwohl die USA den Feldzug der Mudschaheddine gegen die UdSSR einst mit rund 60 Milliarden US-Dollar finanzierten.

Aqaps Ziel ist es, den Einfluss der Supermächte auf der arabischen Halbinsel zu stoppen. Dafür will sie die westlichen „Marionettenregierungen“ in Saudi Arabien und dem Jemen stürzen. Sie verübte zahlreiche Anschläge auf jemenitische Regierungseinrichtungen und westliche Botschaften. Hier wurde der Angriff auf den in Aden verankerten US-Zerstörer „Cole“ im Jahr 2000 geplant sowie neun Jahre später der in letzter Minute vereitelte Anschlag des „Unterhosenbombers“ Umar Farouck Abdulmutallab auf ein Passagierflugzeug der „Northwest Airlines“.

Als der Arabische Frühling im Jahr 2011 auch im Jemen mit Protesten gegen Regierungschef Ali Abdullah Saleh Einzug hielt, schloss sich Aqap den Aufständischen an. Dabei habe es sich bereits um eine zweite Generation der „Farmer“ gehandelt, erzählt Tripple A. In ihrer ruinierten Heimat hätten sie für sich nur eine Zukunft als Kämpfer gesehen. In Abyan könnten selbst Landwirte kaum überleben, seit mit der Klimaerwärmung die Ernten einbrachen. In der Provinz lägen Tausende von Hektar ausgetrockneter Ackerböden brach.

Khat kauen - die Geheimwaffe

Anfänglich genossen die Kämpfer durchaus Sympathien. Doch als die Terrorgruppe bei ihren Anschlägen immer kaltblütiger auch den Tod von Muslimen in Kauf nahm, sei ihr Ansehen „in den Keller gesackt“, sagt Tripple A. Zur Politur ihres angeschlagenen Images mussten sich die PR-bewussten Krieger etwas einfallen lassen. Sie benannten sich in Ansar al Schari’a um, hielten sich mit umstrittenen Anschlägen zurück und schlossen sich nun dem Kampf gegen die Huthi an, dem in der Region nicht wohlgelittenen Feind aus dem Norden. Ihr Konzept ging offenbar auf. Beim Besuch eines traditionellen Clan-Chefs wird Peter mit den Worten beruhigt: „Mach dir keine Sorgen: Al-Qaida ist hier überall. Aber wir haben keine Probleme mit denen.“

Leider ist Peters neue Bekanntschaft, der „Farmer“ mit dem vergrößerten Herzen, derzeit unabkömmlich. Wenigstens lässt ihm Peter ein Blutdruckmessgerät da sowie ein Buch über die deutsch-arabischen Beziehungen, aus dem er vorher vorsorglich das Foto eines israelischen Premierministers beim Besuch in Berlin herausgerissen hat.

Wenige Tage nach unserer Rückkehr in Aden trifft bei Peter die Erlaubnis ein, in Abyan zu arbeiten. „Solange unter deinen Leuten keine Amerikaner, Engländer oder Franzosen sind“, lässt der Aqap-Mann ausrichten, „und solange ihr euch an unsere Gepflogenheiten haltet.“

Ein bisschen gut Wetter machen bedeute nicht, Aqaps mörderische Aktivitäten gutzuheißen, betont Peter. Als er kürzlich mit einem Schmuggler-Boss am Roten Meer eine unbefristete Passier-Erlaubnis für die Fahrzeuge seiner Hilfsorganisation aushandelte, habe er damit auch nicht den Schmuggel gerechtfertigt.

In jenem Fall musste Peter nicht einmal lange Erklärungen über Neutralität abgeben: Ein paar Bündel Khat und reichlich Palaver genügten. Die eher harmlose Gesellschaftsdroge Khat öffnet im Jemen außer Mündern auch Türen. Wer mal mehrere Stunden lang mit seinem Gegenüber auf dem Boden kauernd Khat-Zweigchen kaute, darf mit bevorzugter Behandlung rechnen. Peter kann inzwischen sogar kauend das Anbaugebiet des Krauts bestimmen, alles im Namen der Sicherheit, versteht sich. Beziehungspflege ist eben die Lebensversicherung der Helfer: „Mit Peter fühle ich mich sogar im Jemen sicher“, sagt eine seiner Mitarbeiterinnen.

Stichwort: Jemen

Seit sechs Jahren tobt im Jemen im Süden der Arabischen Halbinsel ein Bürgerkrieg zwischen den vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen und der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung. Zudem hält der Al-Qaida-Ableger Aqap einige Gebiete besetzt. Mehr als 20 Millionen Menschen, also zwei Drittel der Bevölkerung, sind im Jemen auf humanitäre Hilfe angewiesen.