Seit Jahrhunderten wallfahren Menschen, um um Schutz und Hilfe zu bitten. Ausgerechnet ein Virus unterbindet das jetzt. Und da kommt die Heilige Corona ins Spiel, die himmlische Helferin gegen Seuchen.

Das Pilgern und Wallfahren erlebt seit einigen Jahren einen richtigen Aufschwung – im Gegensatz zur Anzahl der sonntäglichen Gottesdienstbesucher, die immer weniger werden. In den Seuchen- und Krisenzeiten des Mittelalters nahmen Menschen weite und beschwerliche Wege zu Wallfahrtsorten auf sich, um den Zorn Gottes zu besänftigen, den man mit Seuchen über sich gekommen sah, und um Schutz zu flehen.

Heute pilgern Hunderttausende jährlich zur „Schwarzen Madonna“ nach Altötting oder zur „Trösterin der Betrübten“ ins rheinische Kevelaer. Sie bitten um Hilfe oder danken für eine gute Geburt, einen glimpflich ausgegangenen Unfall, die Heilung nach einer schweren Krankheit. Ausgerechnet jetzt in der Corona-Krise ist diese Suche nach Trost und Heil nicht möglich. Ein Virus hat alles gestoppt.

Auch keine Wallfahrten in der Pfalz

Betroffen davon sind auch die eher kleinen Wallfahrtsorte in der Pfalz wie die Annakapelle bei Burrweiler oder die Gnadenstätte Maria Rosenberg in Waldfischbach-Burgalben. Hier kann nicht – wie gewohnt – von Mai bis Oktober gemeinsam gebetet und gesungen werden. Keine Menschenansammlungen – keine Wallfahrten.

Grausam hingerichtet

In diesen Corona-Zeiten erfährt nun eine weitgehend unbekannte Heilige Aufmerksamkeit. Die Heilige Corona. Laut einer Legende soll Corona nur etwa 16 Jahre alt gewesen sein, als sie vor rund 1800 Jahren den frühchristlichen Märtyrertod starb. Ein römischer Statthalter soll die junge Frau grausam hingerichtet haben. Die Heilige Corona kann als himmlische Helferin gegen Seuchen angerufen werden. Das macht sie derzeit so interessant. Laut Ökumenischem Heiligenlexikon ist sie außerdem Patronin der Schatzgräber und Metzger. Und man wendet sich an sie in Geldangelegenheiten. Aber das ist derzeit eher nebensächlich.

Bittgang zur Heiligen Corona

Angebliche Überreste von ihr liegen in Aachen. Ein vor über 100 Jahren gefertigter Schrein wird gerade herausgeputzt. In einem Wald bei Sauerlach südlich von München steht seit mehr als 350 Jahren eine kleine Kapelle, die der Heiligen geweiht ist. „Müder Wanderer, stehe still, mach bei Sankt Corona Rast. Dich im Gebet ihr fromm empfiehl, wenn Du manch Kummer und Sorgen hast“ – so lautet eine Inschrift an dem Kirchlein.

Sorgen und Kummer bereitet die Corona-Krise vielen. Und mancher entdeckt vielleicht den Bittgang zur Heiligen Corona. Not soll ja bekanntlich beten lehren.