Die EU engagiert sich militärisch, um das UN-Waffenembargo für Libyen durchzusetzen. Auch Deutschland ist dabei. Dabei droht nun aber die Konfrontation mit dem Nato-Partner Türkei sowie mit Russland.

Der libysche Bürgerkrieg ist in der Corona-Krise aus den Schlagzeilen geraten. Dabei geht er mit unverminderter Härte weiter. Die diplomatischen Fortschritte im Januar und Februar, an denen Berlin maßgeblich beteiligt war, werden militärisch abgesichert. Das ist auch notwendig, um dem Waffenembargo der Vereinten Nationen Biss zu verleihen. Aber die 300 deutschen Soldaten, die sich nach dem Willen der Bundesregierung an der EU-Mission für Libyen beteiligen sollen, stehen vor einer heiklen Mission.

Das liegt nicht zuletzt an der Türkei, das ja eigentlich als Nato-Mitglied Partner der EU sein sollte, im Libyenkrieg aber eigene Interessen verfolgt. Türkische Kampfdrohnen und Kriegsschiffe haben in dem nordafrikanischen Ölstaat in jüngster Zeit eine Wende zugunsten der Einheitsregierung von Ministerpräsident Fayiz as-Sarradsch in Tripolis ermöglicht. Sie bereiteten dem Rebellengeneral Khalifa Haftar, dessen Truppen schon zum Sturm auf die Hauptstadt Tripolis angesetzt hatten, zuletzt empfindliche Niederlagen.

Spannungen programmiert

Ankara wird deshalb an den eigentlich vom UN-Sicherheitsrat verbotenen Waffenlieferungen an die Regierung in Tripolis festhalten. Haftars internationale Unterstützer wie Russland und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wiederum dürften versuchen, mit verstärkten Waffenlieferungen eine Niederlage Haftars abzuwenden.

Spannungen mit der EU-Mission und den deutschen Soldaten sind deshalb möglich, wenn nicht programmiert. Das Waffenembargo der Vereinten Nationen wurde zuletzt bei der Berliner Libyen-Konferenz im Januar von allen Beteiligten bekräftigt. Doch es blieb bei Lippenbekenntnissen. Die Türkei eilte Sarradschs Regierung weiter mit schweren Waffen zur Hilfe, weil die Truppen von Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) den Ring um Tripolis enger zogen. In den vergangenen Wochen griffen laut Medienberichte erstmals türkische Kriegsschiffe vor der libyschen Küste in die Kämpfe ein. Türkische Kampfjets wurden ebenfalls in die Region geschickt – offiziell zu einer Militärübung im östlichen Mittelmeer.

Ankara hat Sarradsch gerettet

Der türkische Einsatz hat Sarradsch wichtige Erfolge beschert. Haftars LNA, die über Drohnen aus Lieferungen der VAE und russische Luftabwehrbatterien verfügt, wurde aus Stellungen in der Nähe von Tripolis vertrieben. Ein Jahr nach dem Beginn von Haftars Feldzug zur Einnahme der Hauptstadt und damit zur Machtübernahme im ganzen Land ist klar, dass der Krieg noch lange dauern kann. Die Zivilbevölkerung leidet weiter: Wohnhäuser und Krankenhäuser wurden in jüngster Zeit unter Beschuss genommen. Auch Appelle der UN, wegen der Corona-Pandemie die Kämpfe einzustellen, werden ignoriert.

In Libyen wird seit dem Sturz von Diktator Muammar Gaddafi vor neun Jahren gekämpft. Seit 2014 ist das Land in die Machtbereiche der Einheitsregierung im Westen des Landes und einer Gegenregierung im Osten geteilt. Friedensbemühungen der UN scheiterten nicht zuletzt wegen der starken ausländischen Interessen in dem ölreichen Land.

EU selbst uneins im Libyenkonflikt

Die EU hat leider keine einheitliche Haltung: Die frühere Kolonialmacht Italien steht auf der Seite von Sarradsch, Frankreich dagegen auf der von Haftar. Was die EU-Mission „Irini“ in dieser Lage ausrichten kann, ist unklar. Die deutschen Soldaten und ihre europäischen Kameraden können zwar Verstöße gegen das Waffenembargo aus der Luft, per Satellit und von Schiffen aus dokumentieren – mehr aber wohl kaum.