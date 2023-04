Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am New Yorker Strafgericht soll Donald Trump am Dienstag die Anklageschrift verlesen werden. Der zuständige Richter Juan Merchan hatte bereits mit dem Trump-Kosmos zu tun. Der Ex-Präsident pöbelt schon jetzt gegen den Juristen.

Juan Merchan ist ein erfahrener Richter. Doch der Mann, der ihm am Strafgericht von Manhattan am Dienstag gegenüberstehen wird, ist von einem besonderen Kaliber. Noch vor der ersten Begegnung hat