Knapp einen Monat nach dem ersten Todesfall durch einen Hantavirus-Ausbruch auf der „MV Hondius“ hat am Sonntag vor der Kanareninsel Teneriffa die Evakuierung begonnen.

Am Sonntagvormittag erreichte das erste Zubringerboot die Hafenmole von Granadilla im Süden Teneriffas. An Bord: Passagiere der „MV Hondius“, jenes Expeditionskreuzfahrtschiffs, auf dem ein Hantavirus-Ausbruch drei Menschen das Leben kostete.

Die Szenen des Rücktransports an Land erinnerten an Corona-Zeiten: In Schutzkleidung gehüllt, mit FFP2-Masken vor Mund und Nase, stiegen 13 spanische Passagiere und ein spanisches Besatzungsmitglied aus dem Boot. Sie durften nur Handgepäck mitnehmen, das in Plastiksäcke verpackt war.

Wenig später saßen sie in einem roten Bus der militärischen Katastrophenschutzeinheit UME. Ziel der Busfahrt war ein komplett abgeschirmter Bereich des nur zehn Minuten entfernten Flughafens Teneriffa Süd, auf dem jeden Tag Tausende von Urlaubern ankommen und abfliegen.

Später folgten dann sechs niederländische und vier deutsche Passagiere. Sie wurden zusammen mit einem Mediziner der Weltgesundheitsorganisation ( WHO), der auf den Kapverden an Bord gegangen war, mit einer Sondermaschine in die Niederlande ausgeflogen. Ziel war der Militärflughafen Eindhoven. Dort sollten Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Essen und Frankfurt dann die Deutschen abholen.

Die „MV Hondius“ hatte Teneriffa in den frühen Morgenstunden von den Kapverdischen Inseln kommend erreicht. Das Schiff durfte aus Sicherheitsgründen nicht am Kai anlegen, sondern musste einige hundert Meter entfernt im Hafenbecken von Granadilla ankern. Kurz vor Sonnenaufgang ging ein spanisches Medizinerteam an Bord, um Passagiere und Besatzungsmitglieder erneut zu untersuchen. „Das Team, das an Bord die epidemiologische Bewertung vornimmt, teilt uns mit, dass weiterhin alle Passagiere symptomfrei sind“, erklärte Spaniens Gesundheitsministerin Mónica García.

Auf der Hafenmole war ein Großaufgebot aus Sanitätern, Polizisten, Hafenpersonal und Katastrophenschützern im Einsatz. Ein Feldlazarett und eine provisorische Leitstelle waren dort aufgebaut worden. Auf dem Wasser umkreisten Boote der Guardia Civil und der Seenotrettung das Schiff. In der Luft überwachten ein Hubschrauber und Polizeidrohnen die Lage.

Die Logistik der Operation folgte einem Sicherheitsprinzip: kein Kontakt zur Bevölkerung, kein Kontakte zu Urlaubern, keine normale Abfertigung. Die Passagiere wurden durch einen abgeschirmten Transportkorridor vom Schiff über die Hafenmole zum Flughafen gebracht. Dort stiegen sie, ohne mit anderen Reisenden zusammenzutreffen, in die bereitstehenden Maschinen.

Umstrittene Evakuierung

Die Evakuierung war politisch bis zuletzt umstritten. Die kanarische Regionalregierung hatte sich gegen die Ankunft des Schiffes gewehrt. Regionalpräsident Fernando Clavijo warnte noch in der Nacht zum Sonntag, er werde das Ankern im Hafen von Granadilla nicht autorisieren. Sollte Spanien das Schiff dennoch aufnehmen, trage Madrid die Verantwortung für mögliche Folgen.

Die spanische Regierung, die einer Bitte der WHO folgte, ordnete die Aufnahme der „MV Hondius“ schließlich an. „Einen sicheren Hafen anzubieten, ist eine moralische und rechtliche Pflicht gegenüber unseren Bürgern, Europa und dem Völkerrecht“, begründete Spaniens sozialdemokratischer Regierungschef Pedro Sánchez die Entscheidung.

WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus wandte sich in einem Aufruf an die Bevölkerung Teneriffas und sagte: „Ich weiß, dass Sie besorgt sind. Ich weiß, dass Erinnerungen hochkommen, wenn Sie das Wort „Ausbruch“ oder „Epidemie“ hören – Erinnerungen, die keiner von uns ganz überwunden hat. Aber ich möchte, dass Sie mich klar verstehen: Das ist kein zweites COVID-19. “

Selbst wenn es zu einer Übertragung des Hantavirus durch Passagiere käme, die vom Schiff evakuiert wurden, sei das Virus nicht leicht weiter übertragbar, „sodass es unwahrscheinlich ist, dass es zu vielen Infektionsfällen oder einem großflächigen Ausbruch in der Bevölkerung käme“, berichtete auch die EU-Gesundheitsbehörde ECDC. Das Risiko für die Allgemeinbevölkerung in der EU durch eine Ausbreitung der Andes-Variante des Virus infolge des Ausbruchs auf dem Kreuzfahrtschiff „ist sehr gering“.

Das Hantavirus wird in der Regel über Nagetiere übertragen. Bei der in diesem Ausbruch nachgewiesenen südamerikanischen Andes-Variante sind in seltenen Fällen auch Übertragungen von Mensch zu Mensch möglich.