Die Kennzeichnung der Tierhaltungsformen ist richtig und nötig. Das nun beschlossene Gesetz kann aber nur ein erster Schritt sein.

Mit dem neuen Label will der grüne Agrarminister Cem Özdemir erreichen, was zweifellos nötig ist: eine bessere Nutztierhaltung – also ein System, bei dem Tiere nicht mehr nach einem oft miserablen