Fast 475 Millionen Euro steuern Bund und Land zur Finanzierung der Hochstraßensanierung in Ludwigshafen bei. Damit übernehmen sie 85 Prozent der förderfähigen Kosten für die Modernisierung der Verkehrstrassen. Der Bau der neuen Südtrasse startet am Montag.

„Die Hochstraßen in Ludwigshafen müssen saniert werden. Dazu gibt es keine Alternative. Ich habe mich schon als Landesverkehrsminister dafür eingesetzt, dass eine gute finanzielle Lösung für die Hochstraßen gefunden wird. Schon damals habe ich betont, dass es ein besonderes Projekt von überregionaler Bedeutung ist“, begründete Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag die finanzielle Unterstützung gegenüber der RHEINPFALZ.

„Stärken Standort“

Mit dieser Aufgabe habe man die Stadt nicht alleine lassen können, weil sie mit der finanziellen Dimension überfordert gewesen wäre, ergänzte der Landauer. „Ich habe immer gesagt: Alles, was uns möglich ist, werden wir tun. Dieses Versprechen halten wir. Ich freue mich, dass wir nach der Bewertung der Antragsunterlagen jetzt 334,5 Millionen Euro und damit 60 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten zusagen können. Damit machen wir den Weg für die dringende Erneuerung der Hochstraßen frei und stärken den Standort Ludwigshafen.“ Mit dieser verbindlichen Zusage aus seinem Ressort könne die Stadt konkret planen und die auch vom Land Rheinland-Pfalz geförderte Erneuerung der B 37 (Hochstraße Süd) und der B44 (Hochstraße Nord) in Angriff nehmen, bilanzierte Wissing.

139 Millionen vom Land

Mit 139 Millionen Euro übernimmt das Land 25 Prozent der förderfähigen Kosten. „Die Bedeutung des Hochstraßensystems geht weit über die Städte Ludwigshafen und Mannheim hinaus. Industrieunternehmen und Handel sind auf die Hochstraße angewiesen, ebenso wichtig ist sie aber für die vielen Berufspendler“, erklärte dazu Verkehrs- und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Die Finanzierung des Vorhabens sei für die Kommune und das Land alles andere als einfach. „Daher bin ich dankbar, den Bund mit der Finanzierungszusage an unserer Seite zu wissen.“

Baustart für Süd-Lückenschluss

Von einem „sehr guten Tag für Ludwigshafen“ sprach Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). „Mit dieser Förderzusage erkennen Bund und Land die Bedeutung unserer Verkehrsinfrastruktur für die Menschen und Unternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar an und bekennen sich zu einer gemeinsamen Verantwortung für Ludwigshafen“, sagte sie. Bei der Stadt als Eigentümerin beider Hochstraßen bleiben 15 Prozent der förderfähigen Kosten hängen, also knapp 84 Millionen Euro. Hinzu kommen Planungskosten und enorme Baupreissteigerungen: in der Summe wohl mehrere Hundert Millionen Euro. Ein prozentualer Verteilungsschlüssel der förderfähigen Kosten im Verhältnis 60/25/15 (Bund, Land, Stadt) stand schon längere Zeit im Raum, bisher allerdings ohne definitive Zusagen aus Mainz und Berlin.

Sanierungsfälle: Rathaus und Hochstraße Nord. Archivfoto: Moray

Drei Jahre nach dem Teilabriss der Hochstraße Süd und vier Jahre nach deren Sperrung wegen Einsturzgefahr beginnen am Montag die Bauarbeiten für die 530 Meter lange Ersatzbrücke. Bis Ende 2025 soll sie stehen. Im Anschluss sollen Rückbau der Nordtrasse und Neubau einer ebenerdigen Ersatzstraße starten. Der Bau der Süd-Ersatzbrücke – eine Spannbetonkonstruktion – soll 120 bis 170 Millionen Euro kosten.

Beide Trassen verbinden die Vorderpfalz über zwei Rheinbrücken mit Mannheim. Normalerweise werden sie von 100.000 Fahrzeugen täglich genutzt.

Weitere Stimmen zum Thema finden Sie hier.