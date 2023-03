Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Hagia Sophia ist wieder eine Moschee. Nach einer türkischen Gerichtsentscheidung erklärt Präsident Erdogan die ehemalige Kirche zum islamischen Gotteshaus. Kritik kommt nicht nur von der Unesco.

Mit türkischen Fahnen in der Hand haben sich am Freitagnachmittag Hunderte Menschen vor der Hagia Sophia in der Istanbuler Innenstadt versammelt. Sie feierten einen Gerichtsbeschluss, der den byzantinischen