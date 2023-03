1994 nimmt Paul Rusesabagina mehr als 1200 Tutsi in seinem Hotel auf und rettet ihnen so das Leben. Als Kritiker von Langzeitpräsident Kagama wird er 2020 festgenommen. Jetzt ist er wieder auf freiem Fuß.

Kigali (dpa) - Ruandas Präsident Paul Kagame hat die Haftstrafe gegen den wegen Terrorismus verurteilten «Hotel Ruanda»-Helden Paul Rusesabagina aufgehoben. Wie die ruandische Regierungssprecherin Yolande Makolo am Freitag mitteilte, soll Rusesabagina am Samstag aus dem Gefängnis entlassen werden. Außerdem sollen 18 verurteilte Mittäter ebenfalls entlassen werden.

Der 68-jährige Rusesabagina wurde insbesondere durch die Hollwood-Verfilmung «Hotel Ruanda» zur Symbolfigur für Menschlichkeit während des Völkermordes in Ruanda 1994. Rusesabagina nahm damals mehr als 1200 Tutsi in seinem Hotel auf und rettete ihnen so das Leben. In den vergangenen Jahren hatten allerdings einige der Überlebenden auch Kritik an Rusesabagina geübt, der als Hotelführer vom Völkermord profitiert habe. Rusesabagina hat das bestritten.

Im August 2020 war Rusesabagina, ein erklärter Gegner von Langzeitpräsident und Autokrat Kagama, in Ruandas Hauptstadt Kigali festgenommen worden. Ein Jahr später wurde er wegen angeblicher terroristischer Aktivitäten zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Makolo wies darauf hin, dass das Urteil trotz der Haftentlassung weiterhin bestand habe: «Es besteht Einigkeit darüber, dass schwere Verbrechen begangen wurden.»

Die US-Regierung bestätigte, dass Rusesabagina Ruanda verlassen und in die USA ausreisen werde. Das seien «gute Nachrichten», sagte ein US-Regierungsvertreter. Der Vereinbarung seien monatelange Gespräche vorausgegangen. Die USA hatten eine Vermittlerrolle bei den Verhandlungen zwischen Rusesabagina und der ruandischen Regierung übernommen.