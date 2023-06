Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die in Rheinland-Pfalz geltende Corona-Verordnung sieht für Bürger, die sich nicht impfen lassen wollen, so manche Einschränkung vor. Selbst schuld, könnte man argumentieren. Doch betroffen sind auch Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können.

Es ist immer wieder ein frustrierendes Erlebnis für die 17-jährige Jasmin: Während ihre Freunde feiern gehen, bleibt ihr der Zutritt zu so mancher Location verwehrt. So durfte sie Kerwezelte nicht betreten, weil sie keinen kompletten Impfschutz hat. Auch bei Halloween-Partys und einigen Weihnachtsmärkten sieht es schlecht für sie aus. Dabei ist die Jugendliche aus dem Kreis Kusel, die in Wirklichkeit anders heißt, keine Impfgegnerin. Im Gegenteil: Bereits Ende Mai ließ sie sich eine Spritze mit dem Biontech-Vakzin geben.

Doch