45 Prozesstage, 53 Zeugen, neun Sachverständige, 260 Aktenbände: Seit Juni hat das Oberlandesgericht Frankfurt den beispiellosen Mord an dem Politiker Walter Lübcke verhandelt. Nicht alle Fragen konnte der 5. Strafsenat mit letzter Gewissheit klären.

Ein an Überraschungen reicher Prozess ging auch ungewöhnlich zu Ende. Vor der Urteilsbegründung erlaubte sich der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel einige Bemerkungen. Ein Freispruch bedeute, dass Zweifel an der Schuld bestünden, erläuterte er den Grundsatz. Aus den im Verfahren gewonnenen Erkenntnissen müssten stets die für den Angeklagten günstigsten Schlussfolgerungen gezogen werden. Und die Aussagen des Hauptverdächtigen seien gerade keine objektiven Beweismittel. Das war als Hinweis zu verstehen, warum letztlich nur einer der beiden Männer, die auf der Anklagebank saßen, ins Gefängnis muss: Stephan Ernst. Sein Freund Markus H. hingegen war schon im Oktober aus der Untersuchungshaft entlassen worden und bleibt ein freier Mann. 18 Monate Freiheitsstrafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes, ausgesetzt auf Bewährung, lautete das Urteil für ihn.

Gemeinsame Schießübungen

Das hatte zu Beginn dieses historisch zu nennenden Prozesses um rechten Terror in Deutschland noch anders ausgesehen. Die Bundesanwaltschaft hob in ihrer Anklage besonders die Rolle von H. hervor. Er sei tonangebend gewesen, habe Ernst durch gemeinsames Schießtraining darin bestätigt, gewalttätig zu werden. Es sei zwar davon auszugehen, dass H. nicht konkret in den Plan eingeweiht war, Lübcke zu töten. Aber beide angeklagten Männer seien darin übereingekommen, dass etwas gegen „die Politiker“ unternommen werden müsse.

Der 5. Strafsenat am Oberlandesgericht Frankfurt folgte dieser Argumentation nicht. Die Freundschaft der beiden Angeklagten war unstrittig; ebenso dass sie Schießübungen unternahmen und beide eine stramm rechte Einstellung teilen. Aber es fehlte auch nach 44 Prozesstagen der schlagende Beweis, dass Markus H. Beihilfe zu der Tat geleistet hat oder gar am Tatort war. H. schwieg zu den Vorwürfen.

Drei verschiedene Versionen

Dazu muss man wissen, dass Stephan Ernst – überführt durch seine DNA an Lübckes Hemd – mehrere Versionen des Geschehens geliefert hat. Bei der ersten Vernehmung nach seiner Festnahme am 26. Juni 2019 gestand Stephan Ernst, den Regierungspräsidenten erschossen zu haben, allein. Später sagte er aus, H. sei mit ihm am Tatort gewesen, der habe sogar die Waffe in der Hand gehabt, der tödliche Schuss habe sich versehentlich gelöst. In einer weiteren Vernehmung und in der Hauptverhandlung dann Version drei: Ernst hat geschossen, aber H. war dabei und die treibende Kraft.

Davon ließ sich das Gericht nicht überzeugen. Die Schilderungen seien widersprüchlich und stünden nicht in Einklang mit der Beweisaufnahme. Zudem seien die Aussagen nicht konsistent gewesen und es gebe Plausibilitätsmängel, führte der Staatsschutzsenat aus. Vor allem sei unklar geblieben, wie es zu der derart schwerwiegenden Entscheidung, Lübcke zu töten, überhaupt gekommen sei.

Schuss aus einem Meter Entfernung

Also stützt sich das Urteil überwiegend auf Ernsts erstes Geständnis. Das sei in sich stimmig und passe zu Tatortspuren. Der heute 47-Jährige schlich sich demnach am 1. Juni 2019 gegen 23 Uhr auf die Terrasse des Wohnhauses von Walter Lübcke, wo dieser mit seinem Tablet-Computer saß. Mit einem Revolver schoss Ernst ihm aus etwa einem Meter Entfernung in den Kopf. Diese Tat erfolgte nach Auffassung des Senats heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen, daher Mord.

Das Motiv war nie strittig. Ernst erfuhr vom Kindesalter an Gewalt, beging als Jugendlicher schon Straftaten und saß mit Anfang 20 erstmals im Gefängnis. Nach der Entlassung 1999 nahm der waffenaffine Mann in Kassel Kontakt zu Rechtsextremisten auf. 2009 will er, inzwischen Familienvater, sich nach eigenen Angaben aus der Szene zurückgezogen haben. 2011 trifft er den früheren Bekannten H. wieder. Beide verbindet laut Gericht eine rassistische und fremdenfeindliche Gesinnung. Aufgrund der Zuwanderung von Migranten befürchten sie bürgerkriegsähnliche Zustände, sehen sich zur Selbstverteidigung berufen.

Schmerzlich für Familie

Am 14. Oktober 2015 verfolgen sie eine Bürgerversammlung in Lohfelden bei Kassel. Dort spricht Regierungspräsident Lübcke und rechtfertigt die Unterbringung von Schutzsuchenden. Die Aussagen des CDU-Politikers empören Ernst und H., der ein Video davon ins Netz stellt. In seinem Fremdenhass sah Ernst Lübcke daraufhin als „Volksverräter“ an, so das Gericht. Bestärkt durch die Ereignisse in der Kölner Silvesternacht oder auch den islamistischen Anschlag von Nizza fasste er den Entschluss, etwas zu unternehmen. „Über Jahre hinweg war Lübcke Projektionsfläche für den Hass von Ernst“, sagte der Vorsitzende Richter Sagebiel.

Trotz der Höchststrafe für den 47-Jährigen sind die Ehefrau und die beiden Söhne des Ermordeten enttäuscht. Dieses Urteil sei außerordentlich schmerzlich, sagte ihr Sprecher Dirk Metz. Die Familie sei der festen Überzeugung, dass beide Angeklagte gemeinsam die Tat nicht nur vorbereitet und geplant hätten, sondern auch gemeinsam am Tatort gewesen seien. Und auch für einen irakischen Flüchtling endet der Prozess mit einer Enttäuschung. Ernst wird vom Vorwurf freigesprochen, Ahmed I. 2016 niedergestochen und schwer verletzt zu haben. Es gibt zwar Umstände, die auf Ernst als Täter hindeuten, „aber keine tragfähigen Beweismittel“, sagte Sagebiel. Auch in diesem Fall: im Zweifel für den Angeklagten.

