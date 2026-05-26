Wir hängen viel zu lange am Smartphone – und wollen das laut einer Umfrage viel weniger tun. Ein neuer Trend namens Friction Maxxing könnte helfen.

Na, wie oft haben Sie heute schon das Smartphone gezückt und einem inneren Automatismus folgend auf Social Media herumgescrollt, obwohl Sie das eigentlich gar nicht wollten? Schon beim Aufwachen im Bett? Auf dem Klo?

Warum wir das tun, ist gut erforscht. Wir haben FOMO (Fear of missing out, auf Deutsch: Angst, etwas zu verpassen). Und vor allem lechzen wir nach Belohnung. Nachrichten und Likes zu unseren eigenen Aktivitäten geben uns Dopamin-Kicks. Und wenn wir nur immer weiter scrollen, kommt ganz bestimmt gleich das besonders tolle Video – genau dieser psychologische Effekt der Ungewissheit hält uns schier endlos auf den Apps.

Bildschirmzeit reduzieren

Dass uns die ausufernde Smartphone-Nutzung oft nicht gut tut, wissen wir selbst. Und eigentlich würden wir die Zeit gerne stärker begrenzen. Das zumindest belegt eine Studie, die das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BIB) in Wiesbaden in Auftrag gegeben hatte und am Dienstag nun veröffentlicht hat.

Demnach plädieren 73 Prozent dafür, dass Erwachsene ihre Smartphonenutzung in der Freizeit stärker begrenzen sollten. Mit Blick auf Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sagen das sogar 83 Prozent der Befragten. Die eindringlichste Mahnung richtet sich derweil an Eltern: 93 Prozent äußerten die Ansicht, dass Eltern in Gegenwart ihrer Kinder ihr Smartphone weniger nutzen sollten.

Analog ist besser

Aber wie soll das gehen? Genau diese Frage wird in Internetforen diskutiert. Die Vorschläge reichen von Nutzungsbeschränkungen, die manche Menschen von ihrem Partner auf ihrem Smartphone einrichten lassen, damit sie den Code zum Ändern und Entsperren nicht kennen, bis hin zum Rat, sich mit Freunden zu treffen.

In der Generation Z ist die Reduktion von Bildschirmzeit längst zum Phänomen geworden. Und weil die Gen Z alles gerne in Begrifflichkeiten packt, heißt der Trend nun Friction Maxxing (Reibungsmaximierung). Den Begriff geprägt hat Anfang des Jahres die Soziologin Kathryn Jezer-Morton und meinte damit einen Trend, sich im Alltag bewusst für die unbequemeren Wege zu entscheiden: fürs Navigieren per Papierkarte statt mit Google Maps, für Barzahlung statt für das Tappen mit dem Handy, für echte Meetings statt für Videokonferenzen.

Okay, können wir alles machen, aber erst noch ein Katzenvideo ...