Trotz immer lauter werdender Rücktrittsforderungen aus den eigenen Reihen will Großbritanniens Premierminister Keir Starmer im Amt bleiben.

Der Druck wird immer größer, aber Keir Starmer will nicht aufgeben. Der britische Premierminister kämpft um sein politisches Überleben. Bei der Kabinettssitzung am Dienstagmorgen sagte er seinen Kollegen, dass er die Verantwortung für die herbe Wahlschlappe übernehme, die Labour in der vergangenen Woche erlitt. Aber er trage auch Verantwortung für den Wandel, den man den Wählern versprochen habe: „Das Land erwartet, dass wir mit der Regierungsarbeit weitermachen, und das ist, was ich tun werde.“ Damit stellte er klar: Freiwillig geht er nicht. Sollten seine Kollegen einen neuen Chef wünschen, dann habe dafür „die Labour-Partei einen Prozess der Herausforderung des Vorsitzenden, und der wurde nicht ausgelöst“.

Der Tag fing schon schlecht an für den Premier. Am Dienstagmorgen trat erstmals ein Regierungsmitglied aus Protest gegen Starmers Führung zurück. Die parlamentarische Staatssekretärin Miatta Fahnbulleh forderte ihn in ihrem Kündigungsschreiben auf, „das Richtige für das Land und für die Partei zu tun und einen Zeitplan für einen geordneten Übergang“ bekanntzugeben. Zuvor hatten über 70 Labour-Hinterbänkler ebenfalls den Rücktritt des Premierministers gefordert. Im Laufe des Tages folgte ein weiterer Rücktritt. „Wenn die Herde sich bewegt, bewegt sie sich“, waren die Worte von Amtsvorgänger Boris Johnson, als er 2022 zum Rücktritt gezwungen wurde. Sollte das auch Starmers Schicksal werden?

Der Labour-Chef hatte mit dem Hinweis auf den „Prozess der Herausforderung“ ein Kabinettsmitglied implizit angesprochen: den Gesundheitsminister Wes Streeting. Der 43-Jährige bereitet schon seit Längerem seine Kampagne vor, Starmer zu beerben, hat aber bisher nicht den Mut gefunden, das offiziell zu machen. Laut Parteistatuten braucht ein Herausforderer die Unterstützung von mindestens 20 Prozent der Fraktion, das sind 81 Labour-Abgeordnete. Die hätte der Gesundheitsminister, der über hervorragende Kommunikationskompetenz verfügt, allemal hinter sich. Aber Streeting will nicht der Erste sein, der Starmer herausfordert. Wer das Messer zückt, lautet eine politische Maxime in Großbritannien, wird niemals die Krone tragen.

Erstmal gerettet

Genau das war der Grund für Starmers Gambit am Dienstag im Kabinett. Hopp oder top, war die Botschaft an Streeting, kandidiere jetzt oder halte den Mund. Es funktionierte. Niemand habe den Premier herausgefordert, sagte der Arbeitsminister Pat McFadden nach der Kabinettssitzung: „Starmer macht seinen Job, wie es sich gehört und wie es die Leute erwarten.“ Die Technologieministerin Liz Kendall machte klar: „Keir Starmer hat meine volle Unterstützung.“ Rund ein halbes Dutzend Kabinettsmitglieder sprangen dem Premier demonstrativ zur Seite. Jennifer Chapman, die Staatsministerin für Entwicklung, sagte: „Ich glaube nicht, dass es letztendlich zu einen Kampf um die Parteiführung kommen wird.“

Damit dürfte sich der Premierminister erst einmal gerettet haben. Das liegt auch daran, dass es innerhalb der Regierungsfraktion geteilte Meinungen über die Parteiführung gibt. Zwar ist man sich einig, dass Starmer nicht die Idealbesetzung ist – ihm wird politische Instinktlosigkeit vorgeworfen und man hat soeben einmal wieder erfahren müssen, dass er beim Wähler geradezu politisches Gift ist. Aber für viele Labour-Abgeordnete ist Wes Streeting nicht die Antwort. Man zieht statt des zum rechten Flügel gehörenden Gesundheitsministers den im linken Lager verankerten Andy Burnham vor. Das Problem: Burnham ist zur Zeit noch Bürgermeister von Manchester und kein Unterhausmitglied. Labours Linke setzen daher auf Zeit, um Burnham durch eine Nachwahl ins Parlament zu holen.