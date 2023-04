Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem vierten Coup innerhalb eines Jahres hat Westafrika seinen Ruf als globale Hochburg der Putschisten bestätigt. Nach zwei Staatsstreichen in Mali und einem im Tschad war am Sonntag Guinea an der Reihe – mit einem Umsturz, dessen Skript aus einem Handbuch für Obristen stammen könnte.

Rund fünfzig Fahrzeuge einer zur Terrorbekämpfung gegründeten Spezialtruppe machten sich am Sonntagmorgen unter ihrem Kommandeur Mamady Doumbouya auf den rund 100 Kilometer langen Weg