CDU und SPD haben sich in Rheinland-Pfalz auf einen Koalitionsvertrag geeinigt. Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder verspricht eine „stabile Regierung“.

In Rheinland-Pfalz werden künftig die Bildungspolitik sowie die Innen- und Verkehrspolitik von der CDU verantwortet, die SPD bleibt dagegen für die Finanzen zuständig und erhält unter anderem das Wirtschafts- und Energieministerium. Das geht aus dem am Donnerstag in Mainz vorgelegten Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD hervor.

Fünfeinhalb Wochen nach der Landtagswahl und nach drei Wochen Koalitionsverhandlungen stellten der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) und der scheidende Regierungschef Alexander Schweitzer als Verhandlungsführer für die SPD den 100 Seiten umfassenden Vertrag vor. Er trägt die Überschrift: „Gemeinsame Verantwortung für ein starkes Rheinland-Pfalz“.

Schnieders Wahl am 18.Mai

Die CDU hatte die Landtagswahl am 22. März mit 31 Prozent gewonnen, die SPD erlebte mit 25,1 Prozent eine herbe Niederlage. Beide Parteien hatten sich zügig auf Koalitionsverhandlungen geeinigt. Wenn die Gremien beider Parteien am Samstag zustimmen, steht Schnieders Wahl zum Ministerpräsidenten am 18. Mai nichts im Weg.

Schnieder versprach am Donnerstag eine verlässliche und stabile Regierung. „Wir werden erfolgreich sein“, sagte er auf die Frage, ob die Große Koalition in Mainz ebenso wie jene in Berlin zum Erfolg verdammt sei. „Ich bin nicht zufrieden, was wir aus Berlin sehen.“ Alexander Schweitzer, der dem nächsten Kabinett nicht angehören wird, sagte: „Die SPD wird ein starker, verlässlicher und erfahrener Partner sein.“

Neues Ministerium für Kommunen

Die SPD wird ein neu zugeschnittenes Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur verantworten und bleibt zuständig für das Arbeits- und Sozialministerium sowie für Wissenschaft und Gesundheit. Die CDU wird erwartungsgemäß ein Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt erhalten und das Justizministerium. Außerdem wird die Position des Beauftragten für Bundes- und Europaangelegenheiten, Medien und Sport in der Staatskanzlei in den Rang eines Ministers gehoben. Den Angaben nach wird diese Person zugleich Chef oder Chefin der Staatskanzlei. Zu diesem Ministerium wird es eine Staatssekretärsstelle geben. Damit gibt es künftig zehn Ministerinnen oder Minister, nicht mehr nur neun wie in der Ampelkoalition.

Mehr Geld für die Kommunen

Bildung war eines der zentralen Themen des Wahlkampfs. Die Koalition hat sich auf ein „verbindliches“ letztes Kita-Jahr als Ziel verständigt, ebenso auf Sprachstandserhebungen aller Viereinhalbjährigen. Die Lernmittelfreiheit werde ebenfalls kommen, aber nicht das Deutschlandticket für alle Schülerinnen und Schüler. Die Kommunen werden im nächsten Jahr einen dreistelligen Millionenbetrag mehr erhalten, die Förderungen sollen stärker pauschaliert werden. Im Gesundheitsbereich wird es 200 Medizinstudienplätze mehr geben, die lange umstrittenen Straßenausbaubeiträge werden in Stufen abgeschafft.