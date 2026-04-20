Während sich die Minister Reiche und Klingbeil mit ihrem Dauergezänk profilieren, steht Bundeskanzler Merz als Verlierer da.

Zumindest bei der Planung der Dienstreisen macht man sich in der Bundesregierung offenbar nicht allzu große Sorgen um Kerosinmangel. Während Bundesfinanzminister Lars Klingbeil im „Spiegel“ fordert, den knappen Flugzeugsprit doch bitte ernst zu nehmen, jettet er um die Welt. Erst war der SPD-Chef zu Besuch in Washington zur Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds ( IWF) und Weltbank. Am Sonntag dann sprach er bei einem Treffen linker Parteien in Barcelona.

Nur dem Streit in der Koalition davonzufliegen, das klappt trotz ausreichend Kerosin in den Regierungsmaschinen nicht so recht. Im Gegenteil. Aus der Ferne heizt der Finanzminister seinen Zwist mit der CDU-Wirtschaftsministerin sogar noch an. Die Aufforderung, sich um die Versorgungssicherheit zu kümmern, hat jedenfalls eine klare Adressatin: Katherina Reiche. Klingbeil legte sogar noch nach und erklärte in Washington: „Der Ausbau der erneuerbaren Energien darf nicht gestoppt werden.“ Und weiter: „Wer der Meinung ist, man bremse den Ausbau der Erneuerbaren ab, schadet am Ende Deutschland.“

Ärger um Energiegesetze

Neben dem öffentlichen Streit gibt es in der Abstimmung der beiden Ministerien wohl Ärger um Energiegesetze aus dem Wirtschaftsministerium. Reiche will den Ausbau von Windrädern und Solarfeldern mit dem Netzausbau synchronisieren und Eigenheimbesitzern die Förderung für ihre Photovoltaikmodule auf dem Dach streichen. Die subventionsverliebte Branche hat in der SPD einen neuen Verbündeten gefunden.

Gefallen am Streit?

Man bekommt das Gefühl: Klingbeil findet zunehmend Gefallen an seinem Streit mit Reiche. Und andersherum genauso. Während der eine sich bei den eigenen Leuten profiliert als Beschützer der Verbraucher gegen die kühle Marktlogik der Wirtschaftsministerin, gefällt die andere sich in der Rolle der Hüterin der sozialen Marktwirtschaft.

Nur einer wird in diesem Dauerstreit beständig zerrieben: Friedrich Merz. Seine einstige Machtbasis in der Partei, der wirtschaftsliberale Flügel, wendet sich zunehmend von ihrem Kanzler ab und versammelt sich hinter der Wirtschaftsministerin. Auch, weil der Kanzler immer wieder seinen Finanzminister in Schutz nehmen muss, ohne den er nicht Kanzler bleiben kann. Es fällt ihm zunehmend schwer, zwischen den beiden Polen zu moderieren.

Merz an der Seite des SPD-Chefs

Neuestes Beispiel: Im Hin und Her über das Flugbenzin stellte sich der CDU-Vorsitzende ein weiteres Mal an die Seite des SPD-Chefs. Zeitnah soll sich der Nationale Sicherheitsrat mit der Kerosinversorgung befassen, kündigte Merz am Wochenende an. Seine Ministerin Reiche warnt hingegen vor „Alarmismus“.

Die Hälfte der Wirtschaft ist Psychologie, heißt es. In einer Koalitionsregierung ist sie mehr als die Hälfte. Trotz aller Schwüre, Appelle und Bekenntnisse zum Kompromiss lauert das Unbehagen hinter jeder Ecke, weil die eigenen Überzeugungen und Positionen verwässert werden. Oder noch schlimmer: Man muss mittragen, was die andere Seite will, obwohl man es mit ganzem Herzen ablehnt.

Reiche hat beschlossen, aus ihrem keine Mördergrube zu machen. Als Klingbeil kürzlich Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften wegen der hohen Spritpreise zu einem Krisengipfel einlud, setzte die 52-Jährige zur Grätsche an. Kurzfristig berief sie eine Pressekonferenz ein. „Der Koalitionspartner ist in den letzten Wochen damit aufgefallen, Vorschläge zu unterbreiten, die teuer, wirkungsschwach und verfassungsrechtlich fragwürdig sind“, keilte sie gegen Klingbeil.

Merz’ Sündenfall

Der SPD-Chef hat sich vorgenommen, den Mineralölkonzernen einen Teil ihrer Profite abzunehmen, die sie seit dem Ausbruch des Iran-Krieges einstreichen. Übergewinnsteuer heißt das Instrument zur Abschöpfung der Rendite. Während des Energieschocks nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine befürworteten drei Viertel der Deutschen solch eine Sonderabgabe für die Ölmultis. In einer neuen Umfrage aus der vergangenen Woche sprach sich immerhin noch die Hälfte dafür aus. Klingbeil kann sich bei seinem Vorstoß auf Volkes Wille berufen.

Reiche beruft sich bei ihrer Ablehnung auf die Lehre der Wirtschaftswissenschaften. Das hatte auch der Kanzler getan, als er noch Oppositionsführer war. Ein Wirtschaftskanzler wollte er sein, versprach er den Wählern, der den Laden wieder zum Laufen bringt. Doch dann stimmte er zu Beginn der Gespräche mit den Sozialdemokraten dem Sondervermögen im gewaltigen Volumen von 500 Milliarden Euro zu, um die maroden Straßen, Schienen und Brücken dieses Landes zu reparieren. Aus Sicht der Hohepriester der Marktwirtschaft in der Union war das Merz’ Sündenfall.

Junge Union huldigt Reiche

Es dauerte nicht lange und er vereinbarte mit der SPD, dass die Renten künstlich höher gehalten werden, obwohl das Niveau wegen der Alterung der Gesellschaft eigentlich absinken müsste. Spätestens das ließ die Jungkonservativen von Merz abfallen, dessen Banner sie eifrig trugen, als die Partei noch den Merkel-Jahren nachblickte. Die Junge Union hat jemand Neues gefunden, der sie inspiriert: Es ist Reiche, die wegen ihrer Kühle und spröden Sätze im Grunde keine ist, die Herzen zum Schmelzen bringt.

Beim Frühlingsempfang der Jungen Union erntet sie vergangene Woche in einem Festsaal am Brandenburger Tor Jubel, Beifall und „Katherina“-Rufe. „Ich freue mich, dass unsere Wirtschaftsministerin Katherina Reiche da ist! Herzlich willkommen, liebe Katherina!“, rief JU-Chef Johannes Winkel erfreut.

Reiche nahm die Huldigung des Parteinachwuchses mit einem Lächeln entgegen. Wegen ihrer Attacke gegen Klingbeils Übergewinnsteuer hatte der Kanzler sie gerügt, in Whatsapp-Gruppen wurde über ihren Rauswurf spekuliert. Von der Jungen Union und auch in der Fraktion erhielt sie Rückendeckung. Die eben noch Gerügte verkörpert eine Sehnsucht der Partei, die der Kanzler nicht mehr zu erfüllen vermag.