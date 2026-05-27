Der Landwirtschaftsminister will die Bezeichnung „Großes Gewächs“ zum nationalen Gütesiegel ausbauen. Jetzt hat der Bundesrat den Plänen einen Dämpfer verpasst.

Wenn man es gut meinen würde mit Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer ( CSU), dann könnte man sagen: Er hat sich redlich bemüht, bei der Änderung der Weinverordnung alle Perspektiven mit einzubeziehen. In der Weinerzeugerbranche meinen es allerdings gerade nicht allzu viele Leute gut mit ihm. Im Gegenteil: Viele sehen einen Minister, der Prozesse verzögert, einem bayrischen Regionalverband unproportional viel Gehör schenkt und sich nun eine schallende Ohrfeige vom Bundesrat eingefangen hat.

Dort wurde am vergangenen Donnerstag im Agrarausschuss ein 63-seitiges Dokument aus Rainers Ministerium verhandelt. Titel: „Dreizehnte Verordnung zur Änderung weinrechtlicher Bestimmungen“. Es geht um eine Reihe von Änderungen sowohl der Weinüberwachungsverordnung, als auch der besagten Weinverordnung. Die meisten Punkte sind unstrittig. Nur einer erhitzt die Gemüter: Die Anpassung der Vorschriften zu den Bezeichnungen „Großes Gewächs“ und „Erstes Gewächs“.

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Die beiden Bezeichnungen sollen, so heißt es in der Begründung, „künftig in Form eines Gütezeichens vergeben und verwendet werden“. Aus dem vom Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) erfundenen Siegel soll ein nationales Siegel für Top-Weine mit verbindlichen Standards werden. Eines, das für mehr Transparenz am Weinregal sorgt. Eigentlich eine gute Sache.

Die Franken sind für ein anderes Modell

Doch auf die Frage, wie die Anforderungen für dieses Siegel ausgestaltet werden sollen, gibt es unterschiedliche Antworten. Drei Jahre hat es gebraucht, bis man sich im Dezember endlich auf eine Lösung einigte, die fast alle Beteiligten mittragen. Sie sah unter anderem vor, dass ein Trägerverein und Komitees (vom VDP und vom Deutschen Weinbauverband gegründet) darüber entscheiden, welche Weine die Bezeichnung tragen dürfen.

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Problem: Dem Fränkischen Weinbauverband schmeckt die Lösung nicht. Die Franken sind vor Jahren aus dem DWV ausgestiegen, machen seither ihr eigenes Ding und setzen auf das sogenannte romanische Modell. Heißt: Über die Vergabe des Siegels wird nicht zentral, sondern in den Regionen entschieden. So wie in Frankreich oder Österreich auch. Es ist ein komplett anderer Ansatz.

Nun könnte man meinen, einer von insgesamt 13 Regionalverbänden in Deutschland, noch dazu einer, der freiwillig auf seinen Einfluss im DWV verzichtet, ist kein Hindernis für eine Lösung. Doch wer so denkt, hat die Rechnung ohne die CSU gemacht.

Wohl auch auf Druck aus seiner Partei (eine besondere Rolle soll dabei die Schweinfurter Abgeordnete Anja Weisgerber gespielt haben) bat CSU-Minister Rainer die Franken dreimal an den „Runden Tisch Wein“, um eine Lösung zu finden. Gemeinsam mit dem VDP, aber ohne den DWV, der das Ganze als Affront wertete. Ein bayrischer Regionalverband wird ins Ministerium geladen und alle anderen müssen draußen bleiben.

Ergebnis: Die Verordnung wurde zwar nicht umgeschmissen, aber um eine Länderöffnungsklausel ergänzt. Bundesländer können also eigene Standards mit einbringen. Auch die Rolle der Regionen wurde gestärkt. Die Vergabe des Siegels solle nur noch mit ihrem „Einvernehmen“ möglich sein.

„Muss ein Weckruf sein“

Die so veränderte Version erreichte am vergangenen Donnerstag den Bundesrat (der muss über die Verordnung entscheiden) – und wurde dort von den Ländern regelrecht zerrissen. Rheinland-Pfalz beantragte mit der Unterstützung von Hessen und Baden-Württemberg eine Abkehr von den neuen Plänen. Im Sitzungsprotokoll, das der RHEINPFALZ vorliegt, heißt es, die Formulierung „im Einvernehmen“ würde „de jure ein Vetorecht“ der Regionen bedeuten, und auch die Länderöffnungsklauseln würden „den Grundgedanken der Regelung – die Schaffung eines bundeseinheitlichen Standards – vollständig konterkarieren“.

Die Rückabwicklung der Maßnahmen, die Rainer mit den Franken erarbeitet hatte, wurde von 15 Bundesländern unterstützt. Nur ein Land stimmte dagegen: Bayern. Für Bundesminister Rainer ist das eine Blamage. Selbst Landwirtschaftsminister unionsgeführter Bundesländer lehnen seinen Kompromissvorschlag ab.

Tut sich schwer mit der Änderung der Weinverordnung: Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) Foto: picture alliance/dpa

„Die Empfehlung des Bundesratsausschusses ist folgerichtig und muss ein Weckruf für den Bundeslandwirtschaftsminister sein“, sagt die SPD-Bundestagsabgeordnete Isabell Mackensen-Geis (Wahlkreis Neustadt-Speyer). „Bei der Erarbeitung dieser Verordnungsänderung haben einzelne Regionalverbände einen prominenten Zugang zum Ministerium bekommen, während andere gar nicht gehört wurden. Das ist nicht in Ordnung.“

In den Verbänden VDP und DWV sorgte die Entscheidung für Erleichterung. „Es ist gut, dass der Agrarausschuss des Bundesrates eine Lösung gefunden hat“, sagt VDP-Präsident Steffen Christmann. „Wir waren sehr dankbar für den Änderungsvorschlag und hoffen auf Zustimmung im Plenum.“ Dort wird am 12. Juni entschieden, ob die Ministerpräsidenten der Empfehlung ihrem Landwirtschaftsminister folgen. „Ein de facto Vetorecht der Länder und Regionalverbände wäre aus unserer Sicht nicht zielführend gewesen. Unter diesen Bedingungen hätten wir uns auch sehr schwergetan, die Arbeit aufzunehmen.“

Der Änderungsantrag aus Rheinland-Pfalz entspreche den Wünschen von zwölf der 13 deutschen Anbaugebiete und damit der deutlichen Mehrheit des Deutschen Weinbaus, erklärte DWV-Präsident Klaus Schneider (Dirmstein). „Ich bin froh, dass er vergangene Woche eine wichtige Hürde genommen hat, und hoffe, dass das Bundesratsplenum ähnlich abstimmt. Dann könnten der Trägerverein und die Komitees zeitnah ihre Arbeit aufnehmen. Selbstverständlich werden die Komitees regional besetzt.“

„Verein mit Monopolstellung“

Überhaupt nicht zufrieden sind die Franken. „Minister Alois Rainer lag unglaublich viel daran, einen Kompromiss zu finden. Mit seinem letzten Entwurf hätten wir leben können“, sagt der fränkische Weinbaupräsident Artur Steinmann. „Ich bedaure es sehr, dass der Agrarausschuss des Bundesrates das anders sieht.“ Steinmann findet es „äußerst schwierig“, dass die Schutzgemeinschaften in den Prozess nicht einbezogen wurden. Außerdem wisse man ja noch gar nicht, was einen am Ende erwartet – der Trägerverein habe schließlich bis heute keine Satzung, keine Geschäfts- und keine Prüfungsordnung. „Das ist aus meiner Sicht nicht tragbar.“

Noch deutlicher wird Hermann Schmitt, Geschäftsführer des Fränkischen Weinbauverbandes. Mit der Verordnung in seiner aktuellen Form erhalte „ein einziger Trägerverein, quasi ein privater Verein, eine Monopolstellung“, könne eigenmächtig über die Vergabe der Siegel entscheiden. Nicht nur sein Regionalverband habe dem nie zugestimmt, auch der Deutsche Raiffeisenverband und der Kellereiverband seien nicht einbezogen worden. „Der Entwurf kam direkt aus dem rheinland-pfälzischen Ministerium. Das sehen wir sehr kritisch, und das könnte die deutsche Weinwirtschaft weiter spalten“, sagt Schmitt.

Und der Landwirtschaftsminister? Der lässt durch einen Sprecher ausrichten, dass sein Haus die Zustimmung der Bundesländer zu der geänderten Verordnung grundsätzlich begrüßt. „Das BMLEH sieht darin ein wichtiges Zeichen der Unterstützung durch die Länder und beabsichtigt, die Verordnung in der vom Plenum am 12. Juni beschlossenen Fassung zu erlassen.“