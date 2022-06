In Deutschland bleiben Oma und Opa nach wie vor eine wichtige Konstante für die Enkelbetreuung – obwohl die Betreuungsangebote in Kita und Schule ausgebaut worden sind.

Aus der am Montag veröffentlichten Studie „Oma und Opa gefragt? Veränderungen in der Enkelbetreuung – Wohlbefinden von Eltern – Wohlergehen von Kindern“ des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) geht hervor: Zwar besuchen neun von zehn Vorschulkindern in Deutschland eine Kita, dennoch kümmern sich Großeltern zusätzlich nach Bedarf oder regelmäßig um jedes zweite Kind unter sechs Jahren. Regelmäßig werden der Studie zufolge in einer normalen Woche zwischen 20 und 40 Prozent der Mädchen und Jungen unter zehn Jahren von den Großeltern beaufsichtigt. Deren Einsatz bei der Betreuung ist damit im Laufe der vergangenen 20 Jahre in etwa gleichgeblieben.

Kitas haben an Bedeutung zugelegt

Dennoch gibt es Veränderungen: „Vor 20 Jahren hat im Allgemeinen noch die alleinige Großeltern-Betreuung eine viel größere Rolle gespielt“, sagte BiB-Direktorin und Studienleiterin C. Katharina Spieß. Mit dem Kita-Ausbau sei ein bunteres „Betreuungs-Patchwork“ entstanden, das neben der Elternbetreuung Kita und Großeltern kombiniere. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kita zwar an Bedeutung gewonnen habe, die Großeltern aber nicht verdrängt worden seien.

In dem von der Stiftung Ravensburger Verlag geförderten zweijährigen Forschungsprojekt wurden Daten der Jahre 1997 bis 2020 mit Blick auf die Rolle von Großeltern bei Bildung und Betreuung des Nachwuchses bis zehn Jahren neu analysiert. Je nach Fragestellung beruhen die repräsentativen Erkenntnisse auf den Daten Tausender Familien und Kinder, sagte Studienleiterin Spieß.