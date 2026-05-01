Nach einer antisemitischen Messerattacke in London ist die Terrorwarnstufe in Großbritannien auf den zweithöchsten Stand angehoben worden.

Auslöser für die Anhebung war ein von der Polizei als Terrortat eingestufter Angriff im Londoner Stadtteil Golders Green. Am Mittwoch hatte ein Somalier auf zwei jüdische Männer mit einem Messer eingestochen und sie verletzt. Die Tat reiht sich in eine Serie von antisemitischen Vorfällen ein, die jüdische Gemeinden in Großbritannien heimsuchten: von dem Anschlag auf eine Synagoge in Manchester, bei dem im Oktober zwei Juden getötet wurden, über einen Brandanschlag auf vier jüdische Ambulanzfahrzeuge im März bis zu nicht abreißen wollenden Übergriffen gegen Schulen und Synagogen. Britische Juden sind zutiefst verstört und fühlen sich nicht mehr sicher. Jonathan Hall, der Berater der Regierung bei der Terrorgesetzgebung, sprach vom „größten nationalen Sicherheitsnotstand seit einem Jahrzehnt“.

Golders Green ist eines der Zentren jüdischen Lebens in Großbritannien. Die Stimmung dort war am Donnerstag explosiv, als Premierminister Keir Starmer eintraf. Sprechchöre, die „Keir Starmer, Jew Harmer“ – etwa: Keir Starmer, Judenschänder – riefen und „Verräter“ skandierten, begrüßten den Premier. Starmer wird vorgeworfen, zu wenig gegen die zunehmenden antisemitischen Angriffe getan zu haben. Ihn muss der Vorwurf persönlich schwer gekränkt haben, hatte der Labour-Chef doch den linken Antisemitismus in seiner Partei energisch bekämpft, ist mit einer Jüdin verheiratet und hat jüdische Kinder. Starmers Erschütterung war deutlich zu spüren, als er nach seiner Rückkehr in die Downing Street eine Ansprache hielt. „Antisemitismus ist ein alter, alter Hass“, sagte er. „Die Geschichte zeigt uns, dass die Wurzeln tief sind, und wenn man sich abwendet, wächst er wieder.“

„Worte der Missbilligung genügen nicht mehr“

Oberrabbiner Sir Ephraim Mirvis hatte zuvor erklärt: „Worte der Missbilligung genügen nicht mehr.“ Man will jetzt Taten sehen. Starmer reagierte darauf mit der Ankündigung einer Reihe von Maßnahmen. 25 Millionen Pfund werden bereitgestellt, um jüdischen Organisationen wie dem Community Security Trust oder der Nachbarschaftswache Shomrim zu helfen. Der Premier erwägt zudem die Einsetzung von Schnellgerichten für die Strafverfolgung von antisemitischer Hetze nach dem Vorbild, wie man im Sommer 2024 erfolgreich gegen Hassrede und Randale vorgegangen war.

Ein weiterer Schritt, über den Starmer und seine Innenministerin Shabana Mahmood jetzt nachdenken, wäre eine Einschränkung des Demonstrationsrechts. Seit dem Beginn des Gaza-Konflikts haben Massenproteste und Palästina-Demos ein Klima des Judenhasses geschürt, argumentieren jüdische Vertreter. Der Premierminister sagte, dass man nicht an der Seite derjenigen demonstrieren solle, die gewalttätige Slogans riefen oder Plakate schwenkten, die Angriffe auf Juden feierten.