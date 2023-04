Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die britischen Senioren trifft es in der Corona-Krise am schlimmsten. Während in den Krankenhäusern des Königreichs die Anzahl der Covid-Todesfälle abnimmt, grassiert die Seuche in den Alten- und Pflegeheimen des Landes weiterhin.

Nach den jüngsten Zahlen der nationalen Statistikbehörde ONS starben bis zum 1. Mai 40 Prozent aller Covid-Opfer in britischen Seniorenheimen. Nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums