Großbritannien plant einen radikalen Schritt im Kampf gegen die Risiken sozialer Medien. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren sollen künftig keinen Zugang mehr dazu haben.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hat ein weitreichendes Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren angekündigt. „Soziale Medien“, erklärte er am Montagmorgen, „machen unsere Kinder unglücklich“; er sei nicht bereit, bei ihrem Glück und ihrer Sicherheit Kompromisse einzugehen. Daher werden die britischen Maßnahmen sogar noch über das australische Modell hinausgehen, wo im Dezember ein Social-Media-Verbot in Kraft trat. So sollen auch Beschränkungen für Teenager beim Livestreaming und der Kommunikation mit Fremden bis zum Alter von 18 Jahren gelten. Damit ginge Großbritannien weiter als jedes andere Land, so der Premier, und würde eine Vorreiterrolle in Europa spielen.

Streamen nur für Volljährige

Der Ankündigung vorausgegangen war eine dreimonatige Konsultation mit Betroffenen, darunter Eltern, die ihre Kinder verloren hatten, weil sie auf sozialen Medien gemobbt oder in anderer Weise negativ beeinflusst worden waren. An Ende der Konsultation war ein zunächst skeptischer Starmer vom Saulus zum Paulus geworden. Noch im Frühjahr standen die Interessen von Technologieunternehmen, besonders amerikanischen, im Vordergrund. Jetzt ist der Premier davon überzeugt, dass das Kindeswohl absoluten Vorrang hat, und will dies auch im Gespräch mit US-Präsident Donald Trump vertreten, wenn er ihn auf dem G7-Gipfel trifft.

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Zu den betroffenen Plattformen sollen TikTok, Snapchat, YouTube, Reddit, Twitch, X, Facebook, Threads und Kicks gehören. Messengerdienste wie WhatsApp oder Signal werden ausgenommen. Livestreaming und die Kommunikation mit Fremden sollen für Minderjährige verboten werden, wovon auch Gaming-Seiten, also Computer- und Videospiele im Internet betroffen sind. Auch die Altersgruppe der 16- und 17-Jährigen wird davon betroffen sein. Zusätzlich will man für diese Altersgruppe ein Verbot des Endlos-Scrollens nach 20.30 Uhr erwägen. Auch soll ein Mindestalter von 18 Jahren für die Nutzer von Chatbots gelten, die Rollenspiele oder romantische Beziehungen anbieten. Ein entsprechendes Gesetz soll in diesem Jahr verabschiedet werden.

Noch sind viele Fragen nicht geklärt, nicht zuletzt, wie das Verbot durchgesetzt werden soll. In Australien haben Kids Schlupflöcher gefunden, um Zugang zu sozialen Medien zu bekommen, wie zum Beispiel sogenannte VPNs, virtuelle private Netzwerke, die den Internetverkehr verschlüsseln und über ausländische Server weiterleiten, womit man Alterssperren umgehen kann. Zu den Lösungen, die die britische Regierung erwägt, gehört die Überprüfung durch Gesichtserkennung. Zudem ist die Regulierungsbehörde Ofcom beauftragt worden, „robuste, verlässliche und faire“ Optionen zu finden, die eine Überprüfung des Alters gewährleisten.