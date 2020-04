Ohne einen Impfstoff, so das Robert-Koch-Institut, gibt es aus der Coronakrise keine Rückkehr in die Normalität. In Großbritannien beginnen an diesem Donnerstag die ersten Menschenversuche, um die Sicherheit eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu testen. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock kündigte an, 42,5 Millionen Pfund für zwei Projekte des Imperial College London und der Universität von Oxford bereitzustellen. „Beide dieser vielversprechenden Projekte“, sagte Hancock, „machen rapiden Fortschritt, und ich habe den Forschern gesagt, dass wir alles tun werden, um sie zu unterstützen.“

Die Nase vorn hat das Jenner Institute in Oxford. Es beginnt mit dem Feldversuch am Donnerstag, während das Imperial College erst im Juni mit Versuchen startet. Das Jenner Institute hat 510 gesunde Freiwillige im Alter zwischen 18 und 55 Jahren rekrutiert. Die Hälfte von ihnen wird mit dem neuen Impfstoff, die andere mit einem Kontroll-Vakzin injiziert. Diese erste Phase der Versuche soll dazu dienen, die Sicherheit des Impfstoffs festzustellen. In einer zweiten Phase wird die Altersgrenze der Teilnehmer zuerst auf 70 und dann auf älter als 70 Jahre angehoben. In einer dritten Phase soll dann an 5000 Freiwilligen die Wirksamkeit des Impfstoffs getestet werden.

Der Impfstoff des Jenner Institute nutzt einen harmlosen Virus, um einen Teil des genetischen Materials des Coronavirus zu transportieren. Dieser sogenannte virale Vektor soll die menschlichen Körperzellen anregen, Proteine zu produzieren, die identisch mit denen auf der Oberfläche des Coronavirus sind. Dadurch, so die Theorie, wird das Immunsystem provoziert, sie zu erkennen. Die Hoffnung ist, dass die Immunantwort in der Produktion von Antikörpern und anderen Zellen besteht, die das Coronavirus bekämpfen, sollte sich die geimpfte Person später anstecken.

Professorin Sarah Gilbert, die die Versuche am Jenner Institute leitet, sagte, dass ihr Team die Arbeit von fünf Jahren in vier Monaten geschafft habe. Sie hält es für möglich, dass ein wirksamer Impfstoff schon bis zum September gefunden werden könnte. „Ich denke, es gibt eine gute Chance“, sagte sie gegenüber der „Times“ am 11. April, „dass dieser Impfstoff funktioniert, basierend auf anderen Sachen, die wir mit dieser Art von Vakzin gemacht haben.“ Ein Durchbruch bis zum Herbst wäre „so gerade möglich, wenn alles perfekt läuft.“ Sie schätzt die Chancen auf einen Erfolg „auf 80 Prozent“ ein.

Zeitgleich mit den Menschenversuchen soll die Produktion des Impfstoffs hochgefahren werden. Normalerweise wird abgewartet, ob ein Vakzin wirksam ist, bevor die industrielle Herstellung beginnt. Doch angesichts der großen Zahl an Impfeinheiten, die produziert werden müssen, würde dies Monate an Verzögerung bedeuten. Gesundheitsminister Matt Hancock bestätigte, dass die Investitionen in die Produktion parallel zu den Feldversuchen laufen. „Wenn eines dieser Impfstoffe sicher funktioniert, dann können wir es verfügbar machen so schnell das menschenmöglich ist. Immerhin ist der Vorteil, das erste Land der Welt zu sein, das einen wirksamen Impfstoff entwickelt, so gewaltig, dass ich alles darauf setze.“ Allerdings warnte Hancock auch davor, allzu optimistisch zu sein. „Nichts an diesem Prozess ist sicher. Die Entwicklung eines Impfstoffs ist Versuch und Irrtum und wieder Versuch. Das ist die Natur der Sache.“