Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Athen will Verkauf von Rüstungsgütern an die Türkei verhindern. Der türkische Staatschef Erdogan ist darüber verärgert.

Noch Mitte März saßen sie an einem Tisch: Beim Mittagessen in seiner Residenz am Bosporus unterhielt sich der türkische Staatschef Erdogan mit dem griechischen Ministerpräsidenten