Die beiden verfeindeten Nato-Partner Griechenland und Türkei wollen an einer Beilegung ihrer Streitfragen arbeiten. Das unterstrichen die Außenminister beider Länder am Montag in Athen. Aber der Konflikt um die Erdgasvorkommen im Mittelmeer schwelt weiter.

Umarmungen zur Begrüßung, Umarmungen zum Abschied: Griechenlands Außenminister Nikos Dendias empfing am Montag seinen türkischen Kollegen Mevlüt Cavusoglu wie einen alten Freund.