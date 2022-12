Eine Vorsorgevollmacht ist nur eine Vollmacht zur rechtlichen Vertretung. Die darin benannte Person muss daher nicht in der Lage sein, die Vollmachtgeberin selbst zu betreuen und zu versorgen, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil.

In dem Streitfall, der der Entscheidung des Bundesgerichtshofs zugrunde liegt, ging es um eine Frau aus Westfalen, die an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt ist. Zudem leidet sie an chronischen Schmerzen und der Lungenerkrankung COPD. Im Februar 2019 bestellte das zuständige Amtsgericht daher eine Betreuerin. Im August 2021 entschied die erkrankte Frau allerdings, ihrem Ehemann eine umfassende Vorsorgevollmacht zu erteilen. Gleichzeitig beantragte sie, die Betreuung insoweit aufzuheben.

Dem kamen das Amtsgericht und auch das Landgericht Münster nicht nach. Zur Begründung verwies das Landgericht darauf, dass die Frau in der Nähe ihrer Klinik leben wolle. Ihr Mann wohne aber mehrere Autostunden entfernt und könne sie daher nicht eng genug versorgen und betreuen.

Nur aus wichtigen Gründen übergehen

Diese Entscheidung der unteren Instanzen hob der BGH nun auf (Aktenzeichen: XII ZB 212/22). Zunächst habe das Landgericht gar nicht geklärt, für welchen Wohnort sich die Frau nach ihrem Klinikaufenthalt tatsächlich entschieden habe. Sollte dieser tatsächlich in der Nähe der Klinik sein, habe sie dabei die Entfernung sicherlich auch selbst schon bedacht und sich trotzdem für ihren Ehemann als Bevollmächtigten entschieden.

Diese Entscheidung der Frau dürften die Gerichte nur aus wichtigen Gründen übergehen, urteilte der BGH. Zudem gehe es in einer Vorsorgevollmacht allein um die rechtliche Vertretung. Sei anderes nicht geregelt, verpflichte die Vollmacht den Ehemann daher nicht, seine Frau auch selbst zu betreuen. Er habe „nur die notwendigen tatsächlichen Hilfen zu besorgen, nicht jedoch selbst zu leisten“.

Landgericht muss neu prüfen

Dass der Ehemann hierzu nicht in der Lage sei, habe das Landgericht nicht festgestellt, rügte der Bundesgerichtshof weiter. Zudem argumentiere das Landgericht nur mit Blick auf die Gesundheitsversorgung. Gründe, warum sich der Ehemann nicht zumindest um andere Bereiche kümmern könne – etwa die Finanzen –, fehlten in der Vorentscheidung völlig.

Nach diesen Maßgaben aus Karlsruhe muss das Landgericht Münster nun neu prüfen, ob die Vorsorgevollmacht für den Ehemann ganz oder zumindest teilweise Bestand haben kann.