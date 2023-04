Die umstrittene Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird kommen. Am Freitag hat der Verfassungsrat das Gesetz in seinen Kernpunkten für gültig erklärt.

Kassiert wurden nur Randaspekte wie die Verpflichtung für große Unternehmen, einen gewissen Anteil an über 55-Jährigen zu beschäftigen und Senioren unbefristete Verträge anzubieten. Diese Maßnahmen kann die Regierung später in ein Arbeitsmarktgesetz integrieren.

Damit steht der schrittweisen Erhöhung des Renten-Mindestalters von 62 auf 64 Jahre ab Herbst nichts mehr im Weg. Für Macron ist dies eine Genugtuung. Es handelte sich um das wichtigste Projekt seiner zweiten Amtszeit, die vor einem Jahr begann. Aber es ist schwer erkämpft gegen den Widerstand der Gewerkschaften, einer deutlichen Mehrheit der Bevölkerung und der Opposition. Die hatte mehrere Verfassungsklagen eingereicht.

Weil die Reform neben der Erhöhung der Altersgrenze auch die Beschleunigung der notwendigen Einzahldauer auf 43 Jahre für eine abschlagsfreie Pension vorsieht, argumentieren die Kritiker, dass vor allem Menschen, die früh in den Job eingestiegen sind und oft körperlich anstrengende Arbeiten vollbringen, benachteiligt werden. Dasselbe gilt für Frauen, die ihre Karrieren öfter für die Kindererziehung unterbrechen und im Schnitt schlechter gestellt werden als Männer.

Regierung hat Reform im Eiltempo durchgedrückt

Erst am Donnerstag hatten beim zwölften Streik- und Protesttag erneut zigtausende Menschen in ganz Frankreich gegen das Gesetz demonstriert. Den Sitz des Verfassungsrates in Paris gegenüber des Louvre riegelte seitdem ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften ab.

Die Regierung hatte die Rentenreform im Eiltempo durchgedrückt und Verfassungsartikel 49.3 angewandt, der es ihr erlaubte, die Reform zu verordnen. Der Verfassungsrat lehnte die Organisation einer Volksbefragung über eine Bürgerinitiative ab. Am 3. Mai wird er über einen zweiten Antrag dazu entscheiden – den Gegnern der Reform bleibt eine minimale Hoffnung. Die Gewerkschaften haben eine Fortsetzung ihrer Proteste und eine Großveranstaltung am 1. Mai angekündigt. Noch am Freitagabend strömten Menschen in vielen Städten des Landes zusammen, um ihren Widerstand und ihre Wut auszudrücken. Auch für Samstag sind etliche Protestaktionen angekündigt.