Wer in Baden-Württemberg Mitbürger beim Finanzamt anschwärzen möchte, kann dies auch online tun. Der grüne Finanzminister Danyal Bayaz startet eine Plattform für Tippgeber. Die Kritik von CDU und FDP weist er zurück.

„Steuerhinterziehung ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die ehrlich ihre Steuern zahlen. Sie kostet uns in Deutschland geschätzte 50 Milliarden Euro im Jahr“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch. Das neue anonyme Hinweisportal sei ein „ergänzendes Instrument im Kampf für mehr Steuergerechtigkeit“. Schon bisher seien anonyme Anzeigen möglich, per Brief oder Telefon, das sei in anderen Bundesländern nicht anders. „Im Jahr 2021 sollte das aber auch online gehen, deshalb das Onlinesystem“, erklärte Danyal Bayaz. Es ist bundesweit die erste Plattform ihrer Art.

„Gut begründete“ Anzeigen

Bayaz erklärte zur Funktionsweise des Portals: „Anzeigen müssen selbstverständlich gut begründet sein, sonst werden sie von der Steuerfahndung erst gar nicht bearbeitet. Ein einfacher Hinweis genügt ausdrücklich nicht.“ Der Grüne versicherte: „Niemand muss befürchten, dass künftig die Steuerfahndung vor der Tür seht, nur weil der Nachbar ihn angeschwärzt hat. Es geht außerdem um relevante Fälle von Steuerbetrug.“

In Stuttgart bilden die Grünen gemeinsam mit der Landes-CDU die Regierung. Doch Politiker der Union sowie der FDP hatten den Grünen vorgeworfen, mit dem „Steuerpranger“ dafür zu sorgen, dass Menschen ihre Nachbarn denunzieren.

Anonyme Kommunikation

Bisher nahm die baden-württembergische Landesregierung anonyme Hinweise zu Steuervergehen bereits telefonisch, schriftlich, persönlich oder per E-Mail entgegen. Oft fehlten aber wesentliche Angaben, aufgrund der Anonymität waren keine Rückfragen möglich. Über das neue Portal kann die Steuerverwaltung laut Angaben der Landesregierung nun anonym mit den Hinweisgebern kommunizieren.