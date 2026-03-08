Der Sieg der Grünen in Baden-Württemberg geht maßgeblich auf das Konto von Cem Özdemir. Zu diesem Ergebnis kommt die Forschungsgruppe Wahlen aus Mannheim.

Der Spitzenkandidat der Grünen genieße hohe Popularität und sei von einer Mehrheit der Wähler als der geeignetste Ministerpräsident angesehen worden, analysieren die Wahlforscher. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel liege bei der Beliebtheit deutlich dahinter. Für 57 Prozent der Befragten habe Özdemir das Zeug zum Ministerpräsidenten. 50 Prozent sehen diese Eignung bei Hagel, der im direkten Vergleich bei „Sachverstand“ und „Sympathie“ dann aber klar hinter Özdemir liege. Hinzu komme der Wunsch nach politischer Stabilität, von dem neben den Grünen auch die CDU profitiert habe.

Im Bereich Wirtschaft – für die Bürger in Baden-Württemberg klar das größte Problem – setzten 35 Prozent auf die Politik der CDU und 18 Prozent auf die der Grünen, so die Mannheimer Forscher. Zwar gehe es den meisten Befragten privat finanziell gut, speziell im AfD-Lager gebe es aber auch weit überproportional große Abstiegsängste.

Grüne punkten bei unter 30-Jährigen

Ein zentraler Faktor für das starke Grünen-Ergebnis bleibe die generationsübergreifende Unterstützung: Neben 31 Prozent bei allen unter 60-Jährigen sind die Grünen demnach mit 33 Prozent auch in der großen und beteiligungsstarken Gruppe der ab 60-Jährigen sehr erfolgreich. Stärkste Partei wurde hier mit 39 Prozent (plus 10) jetzt aber die CDU, die sich zudem bei den 45- bis 59-Jährigen mit 32 Prozent (plus 9) deutlich verbessern konnte.

Bei den unter 30-Jährigen liegen die Grünen laut den Forschern klar vor AfD und CDU (29, 19 bzw. 17 Prozent), die Linke ist hier mit 12 Prozent relativ stark. Während deutlich mehr Frauen als Männer die Grünen wählten (34 bzw. 29 Prozent), sei die AfD unter Männern weitaus stärker als unter Frauen (21 bzw. 15 Prozent).

Große Defizite bei SPD und FDP

Die AfD wurde laut den Forschern trotz geringer Kompetenzzuweisung gewählt. So werde sie nur beim Thema „Flüchtlinge/Asyl“ als besonders kompetent eingeschätzt – ein Thema, das bei dieser Wahl allerdings eine Nebenrolle gespielt habe. Profitiert habe die AfD davon, dass ihre Wähler Regierung und Protagonisten in Bund und Land extrem kritisch bewerteten.

SPD und FDP litten laut den Forschern unter der schwarz-grünen Zuspitzung im Wahlkampf, zeigten aber auch große eigene Defizite.

Die Zahlen basieren auf einer Umfrage unter 1526 zufällig ausgewählten Wahlberechtigten in der Woche vor der Wahl (telefonisch/online) und auf der Befragung von 20.784 Wählern am Wahltag.