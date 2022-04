In Düsseldorf haben sich die Grünen getroffen, um über den Krieg in der Ukraine und andere Themen zu sprechen. Man wolle sich den Tag nehmen, um zu debattieren, wie man Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten garantieren könne.

Düsseldorf (dpa) - Bei einem kleinen Parteitag in Düsseldorf beraten die Grünen über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft.

„Wir spüren in der Partei wie überall in der Gesellschaft natürlich eine Verunsicherung über die Situation, den Krieg und diese krisenhaften Zeiten“, erklärte die Politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning am Samstag kurz vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung um 13 Uhr in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt.

Die Grünen wollten sich den Tag nehmen, um darüber zu debattieren, „wie wir Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten garantieren können, wie wir so die Zukunft schmieden können“, sagte Büning. Die Partei sei sich ihrer Werte bewusst und bereit, bei schwierigen Abwägungen und Entscheidungen Verantwortung zu tragen. „Um weiter Frieden und Wohlstand zu sichern, braucht es die Unterstützung der Ukraine.“ Gegenwind für das geplante Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr kommt von der Grünen Jugend. Statt diesen Betrag festzuschreiben, sei eine Reform des Beschaffungswesens nötig „und eine bedarfsgerechte Ermittlung notwendiger Militärausgaben, bevor zusätzliche Mittel in die Bundeswehr fließen“, heißt es in einem Änderungsantrag der Nachwuchsorganisation.

Breiten Raum einnehmen wird zudem eine Debatte über einen beschleunigten, dem Klimaschutz verpflichteten, wirtschaftlichen Veränderungsprozess.

Der sogenannte Länderrat mit 99 Delegierten ist der erste kleine Parteitag der Grünen seit der Wahl der neuen Co-Vorsitzenden Ricarda Land und Omid Nouripour Ende Januar. Dass Düsseldorf als Veranstaltungsort ausgewählt wurde, ist der NRW-Landtagswahl am 15. Mai geschuldet. Die Grünen lagen in Wählerumfragen in Nordrhein-Westfalen zuletzt mit um die 16 Prozent an dritter Stelle.

Anträge