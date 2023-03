Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Das ist ein politischer Kampf. Ich werde ihn kämpfen.“ Das hat Robert Habeck (50), Co-Bundesvorsitzender der Grünen, am Mittwoch beim Besuch des Ludwigshafener BASF-Standorts gesagt – gerichtet an die Adresse von Werkleiter Uwe Liebelt und dessen Wunsch, bessere Gesetzesgrundlagen für eine CO2-neutrale Produktion zu schaffen. Scharfe Kritik übte Habeck am Vorstoß von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (45, CSU) für eine EU-weite Pkw-Maut.

Herr Habeck, was nehmen Sie mit von Ihrem Besuch im BASF-Stammwerk?

Meine Sommerreise dient ja dem Ziel, dem Vorsorgegedanken zu entsprechen. Bei einem Hochtechnologieunternehmen