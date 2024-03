Christina-Johanne Schröder bearbeitet bei den Grünen Fragen zur Baupolitik. Im Interview mit Wolfgang Blatz ist sie dagegen, dass Energiestandards herabgesetzt werden – und findet auch eine Bemerkung des Kanzlers fehl am Platz.

Frau Schröder, häufig ist zu hören: Der Abriss von älteren Häusern kommt meist billiger als das Sanieren von Altbauten. Vor allem deswegen, weil nur so die anspruchsvollen Energiestandards einzuhalten sind. Müssten diese nicht runtergesetzt werden, damit mehr saniert und so der Flächenverbrauch eingegrenzt wird?

Die verschiedenen Landesbauordnungen müssten in der Tat überarbeitet werden, damit es leichter wird, den Gebäudebestand zu verändern. Die ersten Bundesländer haben damit bereits angefangen. Auch wir im Bund wollen im Baugesetzbuch Schritte für eine Planungsbeschleunigung und eine Vereinfachung angehen.

Das heißt: Im Bestand werden die Standards herabgesetzt?

Verpflichtende Umweltstandards haben wir tatsächlich gar nicht so viele. Da geht es eher um DIN-Normen für Bauteile. Richtig ist: Bei einem Eigentümerwechsel ist der neue Hausherr dazu verpflichtet, die Anforderungen an das Gebäudeenergiegesetz zu erfüllen. Das sind wenige: die Dämmung der obersten Geschossdecke und von Warmwasserleitungen. Das kostet wenig und spart viel. Bei sehr alten Heizungen sollten diese binnen zwei Jahren ausgetauscht werden.

Und wie ist es bei Neubauten? Ist es sinnvoll, die Standards höher zu schrauben, wenn mit Wärmepumpen und grünem Strom geheizt wird?

Seit rund zehn Jahren ist der EH-55-Bau Standard. Das steht inzwischen auch im Gesetz. Es gibt keinen Grund, den Standard abzusenken. Die Bauwirtschaft und die Handwerker haben sich darauf eingestellt.

Was halten Sie von der Aussage des Kanzlers, nicht hohe Zinsen seien die Hauptursache für fehlenden Wohnraum, sondern das Fehlen von Bauland. Deshalb müssten in den nachgefragten Regionen wie vor 50 Jahren neue Stadtteile entstehen.

Wir haben aktuell 900.000 Bau-Überhänge. Das sind von den Kommunen bereits genehmigte Bauanträge. Doch diese Häuser und Wohnungen werden nicht gebaut. Ein Problem dabei sind die hohen Zinsen. Ein weiteres die gestiegenen Materialkosten. Man muss dem Bundeskanzler zugestehen, dass er sich nicht in jedem Thema in der Tiefe auskennen kann. Wahr ist: Es ist wichtig, dass wir es schneller schaffen, neue Quartiere in den Städten und Gemeinden zu bauen. Aber es darf nicht sein, dass nun wieder Satellitenstädte auf der grünen Wiese ohne soziale Infrastruktur errichtet werden.

Ist es sinnvoll, weiter Einfamilienhäuser zu fördern? Vor dem Hintergrund, dass so viel Fläche verbraucht wird.

In geringem Maße ja. Zu bedenken ist dabei: Heute wohnen 65 Prozent der über 65-Jährigen in Wohneigentum, vielfach sind dies Einfamilienhäuser. In den kommenden Jahrzehnten werden daher, altersbedingt, große Wohnflächen frei. Wenn wir also immer mehr Einfamilienhäuser bauen, werden diese absehbar an Wert verlieren. Auch deswegen macht es Sinn, sich auf den Mietwohnungsbau zu fokussieren, auf das Verdichten der Innenstädte. Und vor allem auch auf das Schaffen von barrierefreiem Wohnraum. Denn hier gibt es einen wahnsinnig großen Mangel.

Muss fürs Schaffen von barrierefreiem Wohnraum mehr Geld fließen?

Wir müssen der Wahrheit ins Gesicht sehen: Wir sind eine älter werdende Bevölkerung. Daraus ergeben sich Herausforderungen, denen wir uns intensiver stellen müssen. Es geht ja die Generation der Babyboomer in Rente, das ist die zahlenmäßig weitaus größte Generation.

Zur Person

Christina-Johanne Schröder (40) vertritt den Bundestagswahlkreis Delmenhorst/Wesermarsch/Oldenburg-Land. Die Grünen-Bundestagsfraktion wählte sie zur Sprecherin für Wohnen, Bauen und Stadtentwicklung. Foto:

Grüne im Bundestag/ S.Kaminski/gratis