Dreieinhalb Monate nach dem ersten Durchgang der Kommunalwahl im März holt Frankreich an diesem Sonntag die wegen Corona aufgeschobene Stichwahl nach. Dort, wo in Elsass und Lothringen die Entscheidung bereits gefallen ist, liegen Bürgerlich-Konservative vorne. In Nancy sieht es anders aus, Metz und Straßburg haben starke grüne Kandidaten.

74 elsässische Gemeinden müssen jetzt noch über ihre Gemeinderäte und Bürgermeister entscheiden, darunter die drei größten Städte Mulhouse, Colmar und Straßburg.