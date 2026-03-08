Cem Özdemir wird wohl der nächste Ministerpräsident im Nachbarland. Im Schlussspurt haben die Grünen die CDU überflügelt. Die SPD schafft knapp den Einzug in den Landtag.

Den Grünen in Baden-Württemberg ist gelungen, was selbst Parteigranden noch vor wenigen Wochen kaum zu hoffen wagten: Bei der Landtagswahl am Sonntag sind sie erneut stärkste Kraft geworden. In einem spannenden Schlussspurt hat die Partei die CDU überholt, die knapp hinter den Grünen landete. In der Stunde nach dem Schließen der Wahllokale um 18 Uhr hat sich der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir noch vorsichtig geäußert. „Es ist noch zu früh, um final was zu sagen, aber was wir schon wissen, darüber kann man sich herzlich freuen“, sagte er auf der Bühne der Grünen-Wahlparty in der Staatsgalerie in Stuttgart.

Noch bis vor einem halben Jahr hatte die CDU in Umfragen dominiert. Über zwei Jahre lagen ihre Zustimmungswerte deutlich vor denen der Grünen, mitunter betrug der Abstand 15 Prozentpunkte. Erst im Endspurt konnten die Grünen aufschließen. Wohl auch deshalb, weil sich der Wahlkampf sehr auf die beiden Spitzenkandidaten Özdemir und seinen CDU-Konkurrenten Manuel Hagel zuspitzte.

Hagel geriet wegen eines acht Jahre alten Videos, das in sozialen Medien kursierte, und einem Auftritt jüngst in einer Schule in die Kritik. Schon in seinen ersten Äußerungen warb Özdemir für eine weitere Koalition aus Grünen und CDU im Land.

AfD verdoppelt Ergebnis

Die AfD hat ihr Ergebnis zur Landtagswahl vor fünf Jahren etwa verdoppelt und kommt als drittstärkste Kraft ins Ziel. Die 20-Prozent-Marke, das ausgegebene Wahlziel, konnte die AfD derweil nicht knacken. Vielleicht auch deshalb, weil Spitzenkandidat Markus Frohnmaier die letzte Woche vor der Landtagswahl nicht mit Wahlkampf im Land verbrachte.

Er nahm an einer Veranstaltung der Maga-Bewegung um US-Präsident Donald Trump in Washington teil. Frohnmaier hatte auch nicht um ein Mandat für den Landtag kandidiert. Nur als Ministerpräsident wäre er vom Bundestag nach Stuttgart gewechselt. Da keine andere Partei mit der AfD koalieren will, ist das ausgeschlossen.

Die SPD musste zuletzt um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Sie fährt ihr historisch schlechtestes Ergebnis in einem westdeutschen Bundesland ein. Sie konnte noch weniger Wählerinnen und Wähler in Baden-Württemberg erreichen als bei der Landtagswahl 2023 in Bayern, als sie mit 8,4 Prozent durchs Ziel gegangen war.

Für die FDP ist der Wahltag ein Debakel. Sie fliegt wohl erstmals seit der Geschichte Baden-Württembergs aus dem Landtag. Auch die Linke hat wenig Grund zu feiern. Sie stand in Umfragen lange deutlich über der Fünf-Prozent-Hürde, an der sie nun offenbar scheitert.

Bleibt das Wahlergebnis und läuft alles nach Plan, wird Özdemir am 13. Mai vom Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt.